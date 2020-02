Fiatalok problémáira kerestek megoldást Gyulán

Színházi előadás segítségével juttatott el fontos üzeneteket a diákokhoz a Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület Gyulán. A rendezvényen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei is jelen voltak.

Több száz diák vett részt a minap Gyulán, a Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület előadásán. „A dal a tiéd” zenés színdarab arról szól, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a fiatalokra, milyen élethelyzetekben kell döntéseket hozniuk, milyen problémák jelentkezhetnek a családban vagy abban a közösségben, ahol a mindennapjaikat élik.

Az előadásban megjelenik az agresszivitás, látható, hogy az erőszaknak mekkora romboló hatása van. A darab megoldási javaslatokat is felvázol, és pozitív példákat szolgáltat az összetartozásról, a kitartásról, az egymásra való odafigyelésről, a család fontosságáról. A rendezvényen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei is részt vettek.

A zenés produkció egyik legfőbb üzenete az, hogy nehéz helyzetben segítséget kell kérni. A szülők, a pedagógusok mellett az ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetek, valamint a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei is készek segítséget nyújtani rossz társaságba vagy veszélybe került fiataloknak, illetve azoknak, akik a bűnmegelőzéssel, drogprevencióval kapcsolatosan tájékozódni szeretnének. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is megnézték A dal a tiéd című szemléletformáló előadást. A rendezvény jó alkalom volt a programot szervező egyesület szakemberei és a rendőrök közötti szakmai egyeztetésre, tapasztalatcserére is.

Szabó Enikő, a Mi egy Másért egyesület szakmai vezetője hírportálunknak elmondta, már hagyomány, hogy minden februárban szerveznek egy-egy, a megelőzést szolgáló rendezvényt a városban. Tavaly ilyenkor például Zacher Gábor tartott előadást.

A dal a tiéd című darab az előadás egyik gyulai szereplője, Gyarmat Noémi megkeresése után jutott el a városba.

– Természetesen mi is megnéztük előzetesen a történetet, és már akkor is láttuk, hogy jól szolgálja a prevenciót – tette hozzá a szakember. – Az előadásra Gyuláról, a kistérségből, illetve Dobozról és Békésről is érkeztek elsősorban hetedik-nyolcadikos, kisebb részben középiskolás fiatalok. Mint megtudtuk, a korosztály számos problémáját érintő előadásnak kifejezetten jó volt a fogadtatása.