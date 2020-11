Felújítják a kerékpárutakat Orosházán

November végére elkészül a Váráshelyi úti kerékpárút egy-egy szakaszának a felújítása.

A kivitelező 5,5 millió forint önkormányzati forrásból javítja ki a hibás szakaszokat: a Móricz Zsigmond utca és a Vásárhelyi út kereszteződésétől a Bajnok utcáig végzik el a munkákat, valamint a Gárdonyi Géza utcától a belterület határáig.

Dávid Zoltán arra kéri a közlekedőket, a felújítás ideje alatt fokozott óvatossággal haladjanak ezeken a szakaszokon.

– A felújítás önkormányzati önerős projekt, de éltünk a pályázati lehetőségekkel is. Jövőre elkezdődik a kerékpáros közlekedést érintő TOP-os pályázat kivitelezése Orosházán – számolt be a polgármester. Két ütemben, majd félmilliárd forintot fordíthatnak a meglévő kerékpárutak javítására, új kerékpárút építésére, kerékpárforgalmi nyomvonal kijelölésére és parkolók építésére – jelentette be közösségi oldalán.

Az első ütemben mintegy 270 millió forintból a Bajcsy utcai kerékpárút páros oldala készül el a Kerek utcától a körforgalomig, valamint a Vásárhelyi úti kerékpárút a Bajnok utcától a vasútig, továbbá a Szarvasi úti kerékpárút az Üveg-köztől a Vég-közig. Új kerékpárút épül Gyopároson (a Szentesi úti körforgalomtól halad a fürdő felé, a Kisvasút utcán), majd kanyarodik a fürdő bejárata előtt a Fasor utcára, onnan a Gyopárosi útra fordul és egészen a laktanya bejáratáig tart). A második ütemben majd 205 millió forintból megújul a Bajcsy utcai kerékpárút páratlan oldala a Katona utcától a körforgalomig, a Vásárhelyi úti kerékpárút a vasúttól a Gárdonyi utcáig, valamint a Szarvasi úti kerékpárút a Raksányi-köztől az Üveg-közig.

A parkolási gondok enyhítésére parkolókat alakítanak ki (213 darabot). A legtöbb (60 parkoló) a Hajnal utcában lesz, de új parkolóhelyeket a Hajnal-közben, az Ady, Bajnok és Kórház utcában is építenek.