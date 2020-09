Felújítják a kaszaperi konyhát

A település központjában hónapok óta csinosítják, modernizálják a napközis konyhát. Kun László polgármester elmondta, 95 százalékban elkészültek a munkákkal.

A Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjának a keretében az önkormányzat által elnyert több mint 87 millió forintból az ingatlan energetikai felújítását, eszközbeszerzést és egy kilenc személy szállítására is alkalmas kisbusz megvásárlását tudták megoldani.

– Szigeteltük a padlást, elvégeztük az ingatlan külső hőszigetelését, elkészültek az előtetők, az új öltöző, megújultak a belső burkolatok, beszereltünk modern légtechnikát. Kicseréltük az épület nyílászáróit, kialakítottunk mozgáskorlátozottak által is használható mosdót. Van már hűtőkamránk. Vásároltunk üstöt, krumplihámozót, mérleget, hűtőt, modern bútorzatot. A belső udvart is portalanítani szeretnénk, parkolókat akarunk kialakítani, de a kerítés is megújulhat. Ezek a munkálatok már a beruházás végét sejtetik – tette hozzá a település vezetője.