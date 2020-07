Erősödik Békéscsaba és Gyula együttműködése a turizmus terén

A közelmúltban Békéscsaba és Gyula képviselő-testülete is úgy döntött, hogy a két város helyi szervezetei hozzanak létre egy közös turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetet. Az elmúlt időszakban háttérmunka zajlott, június közepére elkészültek az alapító okirat dokumentumai, a napokban kezdődik a bírósági bejegyzés. Békéscsaba és Gyula az együttműködéstől azt is reméli, hogy belátható időn belül kiemelt turisztikai fejlesztési térségként nevesíti a kormány a két várost.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, elkötelezett a környező településekkel, így a Békéscsabával való turisztikai együttműködés mellett is.

– A közös gondolkodás minden érintett számára előnyös – hangsúlyozta. – A megyében Gyula kiemelkedő számú szálláshellyel rendelkezik, és a vendégéjszakák regionális szinten magasnak számítanak.

Kiemelte, számukra is fontos, hogy a látogatók részére a környező településekre is programokat, attrakciókat ajánljanak, és meg is szervezzék a turisták számára az oda eljutásukat.

– Ez valamennyi fél számára hasznos lehet – ecsetelte. – Az érintett településekre, konkrét esetben Békéscsabára még többen juthatnak el. A gyulai szálláshelyeken pedig tovább emelkedhet a vendégéjszakák száma, a turisták tovább maradhatnak.

Dr. Görgényi Ernő nyomatékosította, az elmúlt tíz évben a két város között nagyon jók, eredményesek a kapcsolatok:

– Hiszünk az együttműködésben, annak erejében – fogalmazott a polgármester, aki jól működő, közismert példaként említette a Csabai Kolbászfesztivált. – Ilyenkor nemcsak Békéscsaba telik meg, de valamennyi gyulai szálláshelyen is telt ház van. Megtelik a város összes étterme és cukrászdája, valamint a várfürdő, nagyon sokan keresik fel a várat, az Almásy-kastélyt, a gyulai kiállítóhelyeket, attrakciókat is – szögezte le. – Mindez Gyula számára is számos előnnyel jár, és megmutatja, hogy milyen összefüggésekben kell gondolkodnunk. Abban bízom, hogy a viszonosság elve alapján számos ilyen és ehhez hasonló együttműködés alakul majd ki. A kolbászfesztivál is arra sarkall minket, hogy keressük a kapcsolódó pontokat, amelyek mindkét város számára előnyöket jelentenek. Ezzel országos szinten is megerősíthetjük pozícióinkat a turizmus terén.

A részletekkel kapcsolatban kifejtette, Békéscsaba és Gyula közös TDM-szervezetet hoz létre, amelyben fürdővárosi részről a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. lesz az együttműködő partner. Gyulán egyébként folyamatosak a turisztikai fejlesztések, jelenleg is zajlik például az Almásy-kastély kiskastélyszárnyának felújítsa, illetve az Erkel tér rekonstrukciója, de a várfürdőben szintén nagyon komoly fejlesztések várhatóak a következő időszakban.

– Látva a kormányzati szándékot és a fejlesztési stratégiát, a térségnek akkor van esélye reflektorfénybe kerülni, ha Békéscsaba és Gyula létrehozza közös TDM-szervezetét, és az formálisan is képes megvalósítani a két város együttműködését – fogalmazott Opauszki Zoltán, Békéscsaba turisztikáért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke. Elmondta, Békéscsaba az elmúlt években erőteljes fejlesztéssorozatot indított el, amely a turizmusra is hat. Példaként említette a CsabaParkot, a Munkácsy-negyed kialakítását, a belváros több ütemben történt felújítását, a bicikliutak építését – közte a Wenckheim turista- és kerékpárúttal –, de ilyennek mondható a Csabagyöngye Kulturális Központ megnyitása is. Úgy véli, Békéscsaba méltó partnere lehet a komoly tradíciókkal bíró, jelentős eredményeket magáénak tudható Gyulának.

Opauszki Zoltán hozzátette, a városi közgyűlés döntése után helyi TDM-szervezetként a Békéscsabai Turisztikai Egyesület aktívan részt vett abban a háttérmunkában, hogy létrejöhessen a közös TDM-szervezet. Az egyeztetéseken meghatározták, hogy az együttműködés jegyében lesznek szakmai munkabizottságok – lesz stratégiai, kommunikációs, képzési, gasztronómiai, kulturális és sport többek között –, továbbá szakmai műhelyek, valamint fórumokat is szerveznek.

Az egész törekvés, a két város együttműködése mögött az áll, hogy a kormány belátható időn belül kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nevesítse Békéscsabát és Gyulát – hangsúlyozta. A két város így erőteljesebben, hatékonyabban jelenhet meg, és a remények szerint többen vélik majd azt, hogy akár többször is érdemes ellátogatni a térségbe. A gyarapodó vendégkör pedig több forrást hagyhat a vállalkozásoknál, a szolgáltatóknál, ami a gazdaság fellendítését segítheti elő.