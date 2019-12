Emlős ragadozókat vizsgálnak a Kis-Sárréten

A Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén többféle módszerrel figyelik a szakemberek a rejtett életmódú, többnyire éjszakai aktivitású ragadozókat.

A megfigyeléseket a Biharugrai-halastavak környezetében lévő fás, ligetes részeken és egy jól erdősült területeken végzik. Ilyen vizsgálatoknál a véletlen találkozások mellett főleg olyan helyeket érdemes megcélozni, ahol szemmel láthatóan vannak vadváltók. Kombinált módszer segítségével egyre pontosabb képet kapunk az emlős ragadozók jelenlétéről, életmódjáról, később pedig majd az állomány nagyságáról is – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park bejegyzésében.

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy ezeknek a fás élőhelyeknek a leggyakoribb ragadozója a nyest, ennek volt eddig a legsűrűbb a jelenléte, de közeli rokona, a nyuszt is előfordul. Bebizonyosodott, hogy a vadmacskáknak stabil populációja van a fent említett kis-sárréti élőhelyeken. A módszerek (melyeknek része az elgázolt egyedek regisztrálása is) segítségével sikerült fajtisztának látszó és a küllemi jegyek alapján egyértelműen hibrid egyedeket is beazonosítani. Az említetteken kívül vidra és róka volt még a megfigyelt fajok között. Az erdős környezetben az egyik legérdekesebb tapasztalat a közönséges és a pirók erdeiegerek határozott jelenléte.

Ezek az emlősragadozók a tápláléklánc elengedhetetlenül fontos részei, és egy természetes vagy természetközeli élőhely diverzitásának fontos alkotóelemei. A ragadozó emlősökön kívül a kamerák rendszeresen rögzítik a szőrmés nagyvadak – gímszarvasok, őzek, vaddisznók – jelenlétét is ezeken a területeken.