Egy nő riasztotta a tűzoltókat, és izgult fiaiért

Leégett egy 75 négyzetméteres ház hétfőre virradóra Kétegyházán, a Kossuth utcában.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Az épületben egy gázpalack felrobbant, emellett másik kettőt a tűzoltók vittek ki a házból. Három házzal arrébb lakó férfi ébredt fel valami furcsa hangra hajnali két órakor, majd pukkanásokat hallott. Otthon szétnézett, de semmi furcsát nem talált. Oldalra pillantva viszont látta, hogy az egyik háznál égig érnek a lángok. Az ott lakó idős férfi egyedül jött ki a házból, aztán kórházba szállították, de délben már ki is engedték.

Kétegyháza ,,Maga volt a borzalom, még most is remegek” – mondta megkeresésünkre hétfőn délelőtt Kalcsó Mihályné, aki a tűzoltókat riasztotta.

– A 41 éves Misi fiam arra ébredt hétfőre virradóra, hogy nem érzi jól magát, különös zajokat hall – ecsetelte Mária asszony. – Aztán tudatosult benne, hogy ezek olyan pukkanások, melyek tűzre utalhatnak. Füstöli a sonkákat, ezért kiment megnézni, nem ott történt-e valami baj. Mindent rendben talált, kijött, és felnézve látta meg a lángokat. Berohant, és azzal ébresztett fel, hogy Sanyi bácsinak ég a háza.

Kalcsó Mihályné azonnal hívta tűzoltóságot, közben fia, Mihály riasztotta testvéreit, Dánielt és Róbertet is, hogy közösen mentsék ki az égő házból az egyedül élő, idős embert.

– Két hónapja veszítettem el a férjemet, és rettenetesen féltem, hogy a fiaimmal is nagy baj történik – mondta az asszony. – A tűzoltósági diszpécser nyugtatgatott, hogy nem lesz baj. A fiaim hamar a helyszínre értek, és éppen akkor jött ki Sanyi bácsi az égő házból. Cserepek pattogtak a feje felett, de úgy láttam, hogy az ijedtségen kívül pár horzsolással megúszta a tűzesetet, a háza azonban porrá égett. A mentők mindenestere kórházba szállították. Amíg kiértek, a fiaimmal együtt leültettük a 75 évesnél idősebb, beteg férfit, sapkát tettünk a fejére, pléddel takartuk be. Két gyereke közül a fia Amerikában, a lánya Aradon él. Telefonáltunk a lányának, hogy mi történt, azt mondta, jön, amilyen hamar csak tud.

Kalcsó Mihályné hangsúlyozta, belegondolni is szörnyű, mi lett volna, ha Mihály fia nem veszi észre a lángokat, és a házban lévő másik két gázpalack is felrobban a tűzben.

Dr. Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza polgármestere is már hétfőn kora reggel a helyszínre sietett, majd délelőtt visszatért, és már ott volt Sanyi bácsi és megérkezett a lánya is.

– Kiégett, lakhatatlanná vált a ház, így Sanyi bácsi elhelyezéséről mindenképpen gondoskodunk, hogy legyen hova mennie. Ez nem is lehetett kérdés a testületnél – emelte ki a polgármester. – Mi is telefonáltunk a lányának, és már ő van édesapjával, akit érthetően teljesen megviseltek a történtek. A következő napokat Sanyi bácsi Aradon tölti gyermekénél. Utána viszont beköltözik egy szolgálati ingatlanunkba. Lakbért nem kell fizetnie, csak a rezsit. Százezer forint gyorssegélyt is adtunk neki, ebből kiválthatja a gyógyszereit, ruhákat vehet az idős ember, hiszen a pénze is bennégett.

Gombos Erik tűzoltó hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta: az épületben egy gázpalack felrobbant, emellett másik kettőt a tűzoltók kihoztak a házból. A tűzhöz a gyulai hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik három vízsugárral oltották el a lángokat, majd elvégezték az utómunkálatokat. A tűz oka egyelőre ismeretlen, ezt vizsgálják.

Az idős férfi megköszönte a segítséget, majd elmondta, hogy egy nagy durranásra ébredt. Gondolkodás nélkül kiment a házból, nem vett magához semmit. Kint pedig már azonnal jött a segítség.

Előzmény:

Teljes terjedelmében égett egy családi ház Kétegyházán