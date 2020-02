Czank Dóra a paragrafusok mellett a divat világában is jól kiismeri magát

Tanított, rendezvényszervezőként is helytállt, majd jogászként tevékenykedett a közelmúltig a négygyermekes Czank Dóra, aki ma már azzal foglalkozik, hogy segítséget nyújtson másoknak az öltözködés terén. Színtanácsadóként elsősorban abban tud hasznos útmutatást adni, hogy milyen színeket előnyös viselni, de a ruhák stílusában és a smink terén is vannak támogató ötletei a hozzá fordulóknak.

Czank Dóra első diplomáját német nyelvből szerezte, majd elvégezte a tolmács és szakfordító képzést is. Tanított Mezőberényben és Orosházán is; utóbbi helyen német szaknyelvet, illetve idegenforgalmi szaknyelvet oktatott. Itt adódott az a lehetőség, hogy az iskola képzéseit fél áron felvehette. Gyorsan be is iratkozott és sikeresen elvégezte a protokoll és rendezvényszervezés kurzust, amelynek gyakorlati részét már a Körösök Völgye Natúrpark gondozásában működtetett látogatóközpont elindulásánál kamatoztatta. A munkaszervezet akkori vezetőjének tanácsára pedig belevágott a jogászszakma rejtelmeibe is. Tette mindezt úgy, hogy két lánygyermeke mellé éppen úton volt a harmadik baba.

– A férjemmel egyik pillanatról a másikra döntöttük el, hogy megkezdem a jogi tanulmányaimat. Ekkor már úgy gondolkoztam az életemről, hogy nem hosszú távra, csupán fél évre tervezek előre, mert ha esetleg valami nem úgy alakul, ahogy gondolnám, akkor könnyebb lesz a váltás. Ehhez tartom is magam azóta. A beiratkozásra már elég nagy pocakkal mentem, de mindig azt néztem, hogy nekivágok a félévnek, s aztán majd látom, hogyan tovább. Sosem késő abbahagyni, mondogatta a férjem, amely jelmondatunkká vált – meséli mosolyogva a színtanácsadásig vezető út előzményeit Czank Dóra.

Gyakorlatilag az első vizsgaidőszak kellős közepén született meg harmadik gyermeke, de addig toldotta a féléveket, mígnem sikeresen megszerezte a jogászdiplomáját is. Közben egy év kitérőt is közbeiktatott, ugyanis Németországba költözött családjával, amely időközben hattagúvá bővült második kisfiuk születésével. Miután 2018-ban hazatértek, félállásban jogászként kezdett tevékenykedni.

Hírportálunk érdeklődésére elárulta, hogy a színtanácsadásról négy évvel ezelőtt egy blogban olvasott először. Mint fogalmazott, nagyon lelkesítőnek találta a témát, melyen felbuzdulva később egészen Budapestig utazott, hogy részt vehessen egy tanácsadáson.

– Feltöltődve jöttem el onnan. Jó volt látni, hogy vannak olyan színek, amelyek segítségével kékebb a szemem, vagy éppen nem látszom sápadtnak. Például a sárga mindig egy mumus volt számomra, de kiderült, hogy van olyan változata, amely jól áll nekem – folytatja pezsgő lelkesedéssel Czank Dóra.

A színek viselésére vonatkozó konzultáció annyira elvarázsolta, hogy annak végén már a képzés felől érdeklődött. Nem is várt sokáig, beiratkozott egy tanfolyamra, majd miután sikeresen elvégezte, azon kapta magát, hogy közeli ismerősökön, családtagokon próbálgatta új tudományát, amely igen hasznosnak bizonyult. Egy pályázati lehetőség kapcsán gondolt egy nagyot, és elindította saját színtanácsadó vállalkozását.

– Úgy gondolom, mindig vannak lehetőségek, amelyek elénk tárulnak, de ehhez a komfortzónából ki kell mozdulni – hangsúlyozta Czank Dóra.