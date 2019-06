Azonnal állást kapnak a végzős asztalosok

A héten megkezdték nyári, szakmai gyakorlatukat a fiatalok, köztük azok az asztalosnak tanuló diákok is, akik az idei képzésüket a Bólem Kft. egy új, korszerű berendezésekkel ellátott üzemében tölthetik. A szakmát művelőkből egyébként hiány van: a végzős asztalosok lényegében azonnal állást találnak.

Nagyságrendileg 100 millió forintos beruházással korszerű asztalosipari berendezésekre cserélte le korábbi gépeit a Bólem Kft., jelentette be hétfőn a társaság ügyvezető igazgatója. Mochnács Pál elmondta, a mellett, hogy jóval hatékonyabb, és gyorsabb lesz a jövőbeli munka, az új berendezésekkel egy magasabb színvonalú szakképzés valósulhat meg az üzemben. A társaság ugyanis a duális képzés keretében a leendő asztalos- és faipari szakemberek képzésében is együttműködik a szakiskolákkal.

Hozzátette, az új gépek beszerzése mellett képzéseken is részt vettek: a társaság munkatársai szakoktatói képesítést szereztek, és többüknek szakmai mestervizsgája is van. Mochnács Pál kijelentette, a továbbiakban a Békéscsabai Szakképzési Centrum stabil képzőhelyként számíthat az üzemre a következő tanév során is.

Mint kiderült az üzemben idén kezdték meg az asztalosnak tanuló diákok a szakmai gyakorlatukat. A képzés egyébként hiányszakmának számít, olyannyira, hogy az eseményen jelen lévő Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) főigazgatója szerint a végzős diákok másodpercek alatt munkaszerződést kapnak. Mindezek mellett a főigazgató a korszerű képzőhelyek számának bővítését hangsúlyozta, kiemelve ezek fontosságát a szakképzésben. Kijelentette, a szakképzési centrumban végzett feladat az ott tanuló diákok tudásának egy szelete, mivel a gyakorlati helyeken kapják meg azt a professzionális tudást, amit a későbbi munkájuk során kamatoztathatnak.

A tájékoztatón jelen volt Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki elmondta, Békés megyében 1400 fiatal kezdte meg nyári, szakmai gyakorlatát 270 munkahelyen. Hozzátette, a gyakorlati képzőhelyek száma folyamatosan bővül, megyénkben közel négyszáz ilyen munkahely van. A képzésekről szólva úgy fogalmazott, nagyon fontos a gyakorlati helyek fejlesztése, az hogy korszerű körülmények közt, megfelelő szakoktatókkal történjen a munka. Hozzátette, a szakma elsajátítását lehetővé tévő képzés nem akadálya annak, hogy elhivatottság esetén a legmagasabb képzettséget is megszerezhessék a fiatalok.

A bejelentés után a diákok az oktatók felügyelete mellett megkezdték szakmai gyakorlatukat. Egyikük Varga Dávid elmondta, családi kötődés miatt döntött a szakma mellett, mivel nagyapja is asztalos volt. Mint hozzátette, tatájával ugyan sosem dolgozott együtt, de édesanyja sokat mesélt róla, így kapott kedvet a szakmához. Társa, Asztalos Máté szintén a családot emelte ki ösztönzőként: édesapja asztalos, a fiatal innen származtatja a fa és a vele való munka szeretetét. Mindkét tanuló megjegyezte, eddig nem csalódtak, nagyon tetszenek nekik a feladatok, és az üzemben zajló munkafolyamatok.