Az egészségért futottak a szarvasi fesztiválon

A nagy sikerre való tekintettel immár másodjára szervezték meg vasárnap a Körös-körül a Körös körül Futófesztivált Szarvason. Bár a versenyzők létszámát a koronavírus miatt csökkentették, a jó hangulat változatlan volt a tavalyihoz képest.

Hét, tizennégy, illetve huszonegy kilométeres távon nevezhettek a résztvevők az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes nap keretében megvalósult futófesztiválon, amelynek az időjárás is kedvezett. A versenyzők pedig a mozgás öröme mellett a táj szépségében is gyönyörködhettek, hiszen a táv rövidítése miatt most szinte minden métert a folyó mellett, illetve parkos környezetben tettek meg.

Az önkormányzat képviseletében Krivik Viktor, valamint Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna BSI futónagykövet szervezésében életre kelt esemény megnyitóján elsőként Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, a programnak alapvetően két fontos célja van: egyrészt figyelemfelhívás arra, hogy mennyire fontos környezetünk érdekében a minél kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátása, másrészt arra, hogy egészségesebben éljünk, ezér minél többet mozogjunk.

Mészáros Imre, az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztályvezetője kifejtette, immár másodjára vesz részt a szarvasi futófesztiválon, ahol a többi versenyzővel együtt ő maga is arra koncentrál, hogy egészségesebb életmódot éljen, kevesebbszer használjon autót, helyette inkább mozogjon, kerékpározzon, vagy fusson. Az osztályvezetőt követően Gál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd a rendezvény házigazdája, Babák Mihály polgármester vette át a szót.

Elmondta, nagyon sokan dolgoztak azért, hogy a futórendezvény megvalósulhasson és minden látogatója biztonságban lehessen. Ezért elsősorban a szervezők és támogatók munkáját köszönte meg, a versenyzőknek pedig jó sportolást és egészséget kívánt. Végül a futófesztivál fővédnöke, Závoda Ferenc, valamint Szitó Szabolcs, a Körös Dragon Se elnökhelyettese üdvözölte a megjelenteket.

Végül Krivik Viktortól megtudtuk, a négyszáz résztvevőben maximalizált futóversenyre összesen 396 nevezés érkezett, amelyből mintegy 300-an a település határain kívülről érkeztek.

Az eredmények az alábbi hivatkozásokra kattintva érhetőek el:

