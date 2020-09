Átadták a felújított szlovák házat Csabaszabadin

Ünnepélyes keretek közt, hivatalosan is megnyitotta kapuit szombaton délután a Mező utcában az átalakított, megszépült szlovák közösségi ház, melynek részleges felújítása, környezetének átalakítása 16 millió forint támogatásból valósult meg. Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke elmondta, többek közt homlokzati felújítás, kisebb belső átalakítások, akadálymentes mosdó készült, de egy nyitott közösségi teret is kialakítottak. Az épületet a helyiek már korábban birtokba vették, a hivatalos átadásra azonban a járványhelyzet miatt csak most került sor.

Kesjár Mátyás még kiemelte: a településnek nincs temploma, az épületet viszont alkalmassá tették arra, hogy kisebb egyházi események megtartására is alkalmas is legyen; a ház az előtt még egy haranglábat is felállítottak. Hozzátette, régi motívumokat is visszahoztak, podsztyenás részt alakítottak ki, a tetőtérben pedig szeretnének olyan berendezéseket elhelyezni, amelyek szintén a korabeli hangulatot adják vissza.