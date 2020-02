Ápolókat ünnepeltek és tüntettek ki a megyei kórházban

Az ápolók évének választották meg a 2020-as esztendőt, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet töltenek be ezen szakmabeliek a világban – hangzott el a megyei kórház keddi, ápolók napi ünnepségén, melyen ismét kitüntetések találtak gazdára.

Az ápolói hivatás szépsége vitathatatlan, figyelmükért és áldozatukért pedig hálásnak kell lennünk – kezdte ünnepi köszöntőjét dr. Becsei László főigazgató főorvos. Kifejtette, az egészségügyi ellátás során ők azok, akik megértésükkel, türelmükkel és kedvességükkel jelentősen tudják csökkenteni a betegek félelmét és szorongását állapotukkal, az esetleges vizsgálatokkal, valamint beavatkozásokkal kapcsolatban. Kulcsszerepet játszanak tehát abban, hogy a páciensek alkalmazkodni tudjanak a megváltozott körülményekhez. Végezetül azt kívánta munkatársainak, hogy elkötelezetten, elégedetten, sok betegmosoly mellett és magas szakmai színvonalon végezzék továbbra is munkájukat.

Mészáros Magdolna ápolási igazgatótól megtudtuk, a modern magyar ápolás alapjait Kossuth Zsuzsanna, az első magyar főápoló valósította meg, akinek szobránál koszorúzással fejezték ki tiszteletüket az ünnepség előtt. Kiemelte, a 2020-as év különlegesnek számít, hiszen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az „Ápolók és Szülésznők Nemzetközi Évének” nyilvánította, Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus születésének 200. évfordulója alkalmából.

A köszöntők után a Tiszteletbeli ápoló avatása következett, melynek címét idén dr. Görgényi Ernő polgármester érdemelte ki. Méltatásában elhangzott, a városvezető többszörösen megérdemelte a kitüntetést, hiszen az elmúlt tíz évnyi munkássága alatt a város fejlődése mellett a kórház és dolgozóinak sorsát is mindig szem előtt tartotta, segítségére mindig számíthattak. Tevékenysége idején eddig 16 orvos, szakdolgozó, fizikai munkás és szakmacsoport kaphatta meg a város valamely kitüntető címét, 2018-tól pedig az önkormányzat megalapította a Libor János-díjat is. Ezenfelül a gyulai egészségügyi főiskola megmentése érdekében tett lépéseivel segítette az ápolói utánpótlást, de a kórházi rendezvényeken is mindig tiszteletét teszi, illetve a gyermekosztály pácienseit ugyancsak gyakran megörvendezteti adományaival és jelenlétével egyaránt.

Dr. Görgényi Ernő elmondta, az ember számos alkalommal találkozik élete során az ápolók kedvességével és szakmaiságával, amibe ő az elmúlt években a kórházi események során még inkább beleláthatott. A kitüntetettek méltatásánál ugyanis beszámolója szerint lenyűgöző életpályákat ismerhetett meg. Tiszteletbeli ápolói címe elnyerésével pedig még elkötelezettebbé vált a gyulai egészségügy segítése iránt.

A folytatásban az „Év szakdolgozója” címet adták át, melyet ezúttal Nógrádi Éva, a fül-orr-gégészeti osztály csoportvezető műtősének, valamint Szabó Gyöngyi vezető aneszteziológiai szakasszisztensnek ítéltek oda. Előbbiről megtudtuk, pályafutása alatt folyamatosan képezte magát, munkáját a segítő- és együttműködőkészség és a szakma szabályainak betartása mellett a következetesség jellemzi. Tevékenysége példaértékű, kollégái mindig biztonsággal számíthatnak rá. Szabó Gyöngyi méltatásában elhangzott, 1985-től tagja a kórháznak, az elmúlt évtizedekben pedig számos képesítést szerzett. Szakmai munkáját nagy precizitással és odaadással végzi, kollégáival és a gyógyító team tagjaival kapcsolata kiegyensúlyozott, harmonikus. Tudását pedig folyamatosan továbbképzéseken gyarapítja.

Az ünnepségen továbbá az Ápolási Egyesület adományozott ezüst kitűzőt Sándor István pszichiátriai szakápolónak, valamint az elmúlt években Tiszteletbeli ápolóvá avatott Mikus Évát, Kárpátiné Tölgyesi Ágnest és Szicsek Margitot köszöntötte Mészáros Magdolna.

Miniszteri kitüntetést vehettek át a gyulai főnővérek

Két ápolót is kitüntettek a megyei kórházból a Magyar Ápolók Napja alkalmából a hétfőn, Budapesten rendezett országos ünnepségen – jelentette be Hack Gabriella humánpolitikai és titkársági osztályvezető a kórház keddi, ápolók napi ünnepségén.

Miniszteri dicséretben részesült dr. Bálintné Ignácz Erzsébet, a baleseti sebészeti osztály főnővére, akitől megtudtuk, kitörő örömmel fogadta elismerő oklevelét. Hozzátette, utóbbi negyven éves munkáját koronázta meg, amit a kezdetek óta a jelenlegi Pándy Kálmán Tagkórházban végez. Az elmúlt évtizedekben az emberek szeretete tartotta pályáján, illetve az, hogy segítséget nyújthasson számukra. A napi teendőkben az egyik legfontosabbnak a csapatmunkát tartja, hiszen azzal lehet megfelelően végezni a betegellátást.

Szintén miniszteri elismerést érdemelt Kelemen Lajosné, a bőrgyógyászati osztály főnővére. Beszámolójából kiderült, 1981 áprilisa óta dolgozik a gyulai kórházban, az egészségügyi pályát pedig édesanyja példája miatt választotta, aki szintén ebben a szakmában tevékenykedett. Hozzátette, iránymutatása a mai napig kíséri és motiválja a mindennapokban. Rajta kívül az emberek szeretete és segítése iránti vágy vezérli, amit igyekszik átadni fiatal kollégáinak is.