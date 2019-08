Saját vadásztársa lőtte agyon a vizsláit

Egy gyomaendrődi vadász unokájának két kedvenc vizsláját lőtte ki a vele egy vadásztársaságban helyet foglaló társa csütörtökön délután. A vadásztársaság szerint a kutyák egy fácántelepen randalíroztak, ahol több szárnyast is leterítettek, ezért végeztek velük. Izsó Sándor, a kutyák tulajdonosa szerint azonban a közte és a vadásztársaság között régóta húzódó viszály vezérelte vadásztársát, mikor az meghúzta a ravaszt. Ráadásul – a férfi elmondása szerint – a kutyák által megsebzett fácánokat társa a kiérkező rendőröknek nem tudta felmutatni.

Szokásos sétájára indult Izsó Sándor csütörtök délután három kutyájával. Azonban Pötyi és Tapi, a két fiatal németvizsla-szuka a hazafelé tartó úton megszökött. A férfi nem tudott azonnal utánuk menni, de nem aggódott, hiszen volt már olyan, hogy a kutyák elszaladtak, de aztán mindig hazatértek. Ez alkalommal azonban hiába eredt a nyomukba, már csak a két eb tetemével szembesülhetett.

– A fiam telefonált, hogy Nagyállásnál kombájnoznak, vágják a napraforgót oda kellett pár emberért autóval kiszaladnom. Háromnegyed öt körül indultam a munkásokért, azt követően fél hat előtt tíz perccel érkeztem ki a fácántelep melletti legelőhöz, ahol földünk is van, akkor már ott volt kiterítve a két kutya teteme – idézte fel a történteket Izsó Sándor. A férfi értesítette az illetékes szerveket is, állítása szerint a kiérkező rendőröknek a kutyákat lelövő vadásztársa nem tudott sebesült vagy elhullott fácánt bemutatni, amit az ebek fogtak volna el. Izsó Sándor sérelmezte azt is, hogy az eljárásoknak megfelelő vadászati naplót sem találta meg az esetet követően.

Az ügyben megkerestük az érintett Széchenyi Vadásztársaság elnökét, Balczó Istvánt, aki elmondta, a csütörtök délutáni esetet követően a beírókönyvet bevonták, hogy ahhoz az ügy tisztázásáig senki ne férjen hozzá. A dokumentum másolatát péntek reggel a rendőrségen leadta.

– Miután a rendőrség megkapta a másolatot, a beírókönyv visszakerült a helyére. Nagyon sajnálom az esetet, mely a társaságunknál és sajnálatos módon a saját tagjaink között történt. Jelenlegi információim szerint a vadászunk, aki a fácántelep őrzésével volt megbízva, azt tapasztalta, hogy a kutyák randalíroznak a telepen, szorították a fácánt. Úgy tudom, érdeklődött is az ebek gazdája felől, de nem kapott segítséget, ezért – hogy megelőzze a nagyobb bajt – meglőtte a két kutyát, és így sajnálatos módon a saját vadászunk ebeit lőtte le. Másrészről azonban az előírásoknak megfelelően a vadász feladata volt, hogy a telepen lévő állományt védje – fogalmazott Balczó István.

Hangsúlyozta, mivel jelenleg tart a kivizsgálás, az eddigi információk birtokában nem tud többet hozzátenni. Szerettük volna megszólaltatni a kutyákat lelövő vadászt, ám az elnök a férfi elérhetőségeit nem adta ki, mivel ő az éjszakai szolgálat utáni pihenő idejét töltötte éppen.

A történtek körülményeit a Szarvasi rendőrkapitányság vizsgálja.