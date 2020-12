Varázsdohánnyal kereskedett a vésztői férfi

A Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata alapján 2 rendbeli új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt halmazati büntetésül 4 év végrehajtandó börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélt hétfőn a Szeghalmi Járásbíróság egy 43 éves vésztői férfit.

A többszörösen büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő férfi 2018 elejétől kezdődően többnyire interneten keresztül rendelt meg új pszichoaktív anyagot, majd azt anyagi haszonszerzés céljából lakásán továbbértékesítette. Az általa árusított új pszichoaktív anyagnak minősülő, „varázsdohányként” emlegetett szer hatóanyaga a hasis és a marihuána hatóanyagához hasonló hatású, mesterségesen előállított vegyület, az ún. „szintetikus kannabinoid” volt – olvasható a Békés Megyei Főügyészség közleményében.

A férfi legalább 12 vésztői és szeghalmi fogyasztónak adott el rendszeresen, visszatérően a szerből, köztük egy 18 életévét be nem töltött szeghalmi fiúnak is, akiről tudta, hogy még fiatalkorú. A férfi maga is fogyasztotta a „varázsdohányt”, ezen

felül csekély mennyiségű, kábítószernek minősülő kannabiszt is tartott otthon saját fogyasztásra.

A Szeghalmi Járásbíróság a cselekményeit beismerő férfit halmazati büntetésül 4 év végrehajtandó börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, 535.000.-Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el vele szemben, elkobozta a férfi lakásán talált kábítószernek és új pszichoaktív anyagnak minősülő szereket, illetve digitális mérleget, valamint kötelezte őt a közel 1,8 M Ft-ot kitevő bűnügyi költség megfizetésére is.

Az ítélet nem jogerős, mert azt ugyan az ügyészség tudomásul vette, de a vádlott és a védő fellebbezést jelentett be ellene, így a végső szót a Gyulai Törvényszék fogja kimondani az ügyben.