Színházi előadást tartottak az időseknek Békéscsabán

Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban tanácsadással és egy bűnmegelőzési témájú színházi előadással várta az érdeklődőket a rendőrség.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának rendőrei csütörtökön Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban a „Házhoz megyünk” és egy több megyét érintő program keretében bűnmegelőzési témájú rendezvényre várták az érdeklődőket. Az eseményen hasznos információkat tartalmazó kiadványokat ajándékoztak a tőlük tanácsot kérőknek. Többféle témájú szórólap közül is lehetett választani, mindegyik számos javaslattal segít azoknak, akik tenni szeretnének saját biztonságukért és családjuk biztonságáért, értékeik megóvásáért.

Az telefonos csalásokkal, úgynevezett „unokázós” csalásokkal kapcsolatosan elhangzott, hogy a csalók rendszerint vezetékes telefonon hívnak fel idős embereket. A hívott fél unokájaként vagy más hozzátartozójaként, esetleg közeli ismerősként mutatkoznak be, majd valamilyen okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva pénzt, pénzzé tehető értéket kérnek tőlük. A csalásokkal kapcsolatosan egy színházi előadást is megnéztek a rendezvény résztvevői. A „Pusztán hatan – a felzárkóztatásért” című, hat megyét érintő, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósuló bűnmegelőzési program keretében a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei látogattak el Békéscsabára. Olyan helyzeteket játszottak el, amelyek az életben is előfordulhatnak.

Az előadásuk főbb üzenete az volt, hogy nem szabad az idegen telefonálók utasításait követni. A művészek és a rendőrség munkatársai is arra kérték a program résztvevőit, hogy ismeretleneknek ne beszéljenek arról, hogy milyen az anyagi helyzetük, van-e megtakarított pénzük, milyen családi körülmények között élnek! Ha valaki a családtagjukként mutatkozik be a telefonban és sürgősen segítséget kér, szakítsák meg a vonalat és hívják fel a rokonukat azon a telefonszámon, amelyiken máskor is beszélni szoktak! Győződjenek meg arról, hogy tényleg bajba került-e! Idegenekkel ne beszéljenek meg találkozót és ne adjanak át pénzt, ékszereket, egyéb dolgokat, idegen számlaszámra, névre ne utaljanak, küldjenek pénzt! Ha rendőri intézkedésre, segítségre van szükségük, hívják a nap 24 órájában ingyenesen hívható 112-es számot!