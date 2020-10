Huszonötmilliót zsákmányolt a Békéscsabán is fosztogató banda

Összesen közel 25 millió forint értékben vittek el készpénzt és arany ékszereket idős emberektől annak a bűnbandának a tagjai, akik ügyének előkészítő tárgyalását kedden tartották a Békéscsabai Járásbíróságon, dr. Iszály György bíró előtt. A „recept” minden esetben hasonló volt, a másodrendű vádlott elterelte a figyelmet, míg társa, az elsőrendű vádlott közben besurrant a lakásokba, és elvitte az értékeket. Sofőrjük is mindig akadt, aki biztosította a menekülésük útját.

A két nő, az első- és a másodrendű vádlott már korábbról is ismerték egymást, és miután előbbi 2018-ban szabadult a börtönből, kapcsolatba lépett fiatalabb társával. Mint a Pálné dr. Kismarton Annamária ügyész által ismertetett vádiratból kiderült, a két nő elhatározta, hogy olyan idős embereket foszt ki, akik egyedül élnek, és egészségügyi állapotuk miatt nem képesek bűncselekmények megakadályozására.

A sértettek között volt olyan, aki korábban stroke-ot, agyi infarktust kapott és beszédzavara alakult ki, más alig hallott. Volt, aki légcső-betegséggel, más cukorbetegséggel vagy járási nehézségekkel küzdött és akadt olyan is, aki nem sokkal azelőtt szívműtéten esett át.

A csapat egy adott mintát követett. A másodrendű vádlott különböző indokokkal bejutott a tömbházakban élő idősek otthonaiba. Előfordult, hogy a közös képviselő helyettesének adta ki magát, máskor reklámújság-gyűjtésre hivatkozott.

Olyan is történt, hogy étkezés házhoz szállítása apropóján érte el, hogy engedjék be, és bár többször voltak ellenérzések, de végül mindig be tudott menni a lakásokba. Ott szóval tartotta a házigazdákat, elterelte a figyelmüket, miközben társa besurrant, kutatásba kezdett, majd távozott a megtalált készpénzzel, illetve arany ékszerekkel.

A csapat viszonylag óvatosan járt el, hiszen az ország különböző településeire utaztak.

Békéscsabán, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Gyöngyösön, Dunakeszin, Szentesen, Jászberényben, valamint Mezőkövesden egyaránt felkerestek nyugdíjasokat.

A másodrendű vádlott emellett igyekezett álcázni is magát, eredeti hajszínétől eltérően szőke hajzatot viselt, sokszor sapkát is hozzá.

Két férfi, a harmad-, majd a negyedrendű vádlott szállította a két nőt a kiválasztott településekre – esetenként az ötödrendű vádlott által rendelkezésükre bocsátott autóval –, majd a helyszín közelében biztosították a menekülést, illetve a lopott értékek elszállítását. Az ötödrendű vádlott egyébként a negyedrendű vádlott édesapja. Bár ő csak később sejtette meg, mi történik.

A negyedrendű vádlott a bűncselekményből származó pénzből gépkocsit vásárolt, mely jármű tulajdonjoga, színlelt szerződés alapján, egy olyan cég nevére került, melynek az édesapja volt az eljárni jogosult képviselője. E színlelt szerződés alapján a vád szerint valótlan adatokat jegyeztek be a közhiteles gépjármű-nyilvántartásba.

A hatodrendű vádlott, aki a másodrendű vádlott édesanyja, lányától átvett 1,2 millió forintot, és lakásában a tévéállvány alá tette. A lánya arra kérte, hogy ha börtönbe kerül, akkor abból küldjön neki, és gyermekét, akit a nagymama nevel, lássa el. Az ügyészség az elsőrendű vádlottra nyolc év fegyházat, a másodrendű vádlottra nyolc év börtönt kért abban az esetben, ha az előkészítő tárgyaláson teljes körű beismerő vallomást tettek volna és lemondtak volna tárgyalásról való jogukról.