Házhoz megyünk: bűnmegelőzési fórumot tartottak a rendőrök Kevermesen

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság az idősek világnapja alkalmából, a „Házhoz megyünk” program keretében Kevermesen tartott bűnmegelőzési fórumot.

Időseknek tartott bűnmegelőzési témájú fórumot a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság kedden az idősek világnapján, Kevermesen. A „Házhoz megyünk” program keretében szervezett előadáson több mint ötvenen vettek részt. A főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának kiemelt főelőadója, Bátkai Miklós r. alezredes beszélt a besurranók, a trükkös csalók, a telefonon időseket megtévesztők által elkövetett bűncselekményekről és azok megelőzési lehetőségeiről. Kérte az időseket, hogy váratlanul érkező idegeneket senki ne engedjen be a házába, lakásába! A közüzemi szolgáltatók a mérőórák leolvasási időpontjait előre közlik, a leolvasók pedig visszatérítést készpénzben nem viszek házhoz. Az esetleges túlfizetéseket a cégek a későbbi számlákon írják jóvá. A házaló árusokat se engedjék be, ne vegyék elő előttük az összes megtakarított pénzüket!

Ha úgy látják, hogy kedvező ajánlatot kaptak, akkor az árust hívják vissza egy későbbi időpontra, amikor gyermekeik, unokáik, vagy szomszédok is ott vannak! Együtt mérlegeljék, hogy az a dolog, amit meg szeretnének vásárolni, megfelelő minőségű-e és az ára a minőséget, illetve a piaci árakat is figyelembe véve valóban kedvező-e. A lakásuk ajtaját, a házuk kapuját tartsák zárva akkor is, amikor otthon, vagy az udvaron, a kertben vannak! Ha utcára nyíló ablakon szellőztetnek, maradjanak abban a helyiségben, ahol kinyitották az ablakot! Az ismeretlen telefonálókkal is legyenek elővigyázatosak!

Ha nyereményt ígérnek, semmiképpen ne adják meg személyes adataikat, bankszámlaszámukat, bankkártyájuk PIN-kódját, ne utaljanak át pénzt semmilyen számlaszámra! Hasznos lehet a bankkártyákhoz napi limitet beállítani. Az idegen, pénznyereményt, ajándékot ígérő telefonálók szinte mindig valamilyen cég játékára, akciójára hivatkoznak. A szolgáltatóknak van információs telefonvonala, tehát meg lehet kérdezni, hogy van-e egyáltalán olyan játék, amelyről a telefonáló beszél. Az előadás után az érdeklődők a rendőrök segítségével a „Bike Safe” adatbázis működését is megismerhették, és regisztrálhatták kerékpárjaikat a lopások megelőzését, felderítését segítő rendszerben.

A trükkös tolvajok, csalók a leggyakrabban azt használják ki, hogy az idősek egyedül élnek, szívesen veszik, ha valaki beszélget velük, meghallgatja őket. Ezzel könnyen a bizalmukba férkőznek, elterelik a figyelmüket és elviszik megtakarított pénzüket, becsapják őket. Az idősek világnapja kapcsán a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya kéri, hogy a bűncselekmények megelőzése érdekében a fiatalabb családtagok beszéljenek szüleiknek, nagyszüleiknek arról, hogy milyen esetekről hallottak, olvastak, és milyen veszélye lehet annak, ha előzetes egyeztetés nélkül becsengető ismeretleneknek nyitnak ajtót, idegen telefonálóknak adják meg adataikat. Mondják el nekik azt is, hogy szükség esetén éjjel nappal kérhetnek rendőri segítséget a 112-es segélyhívón.