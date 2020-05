Aki alkoholt iszik, ne vezessen!

Két férfit állítottak elő a rendőrök ittas járművezetés gyanúja miatt a megyében. Egyikük tehergépkocsival, a másik férfi segédmotor-kerékpárral közlekedett. Az ittasság növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.

Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök szerdán, Orosházán és Köröstarcsán. Orosházán, a Szabó Dezső utcában, 16 óra 15 perc körül igazoltattak egy tehergépkocsival közlekedő férfit. Az alkoholszonda ittasságot jelzett nála, és a sofőr el is ismerte, hogy fogyasztott szeszes italt, mielőtt elindult. Ezt összesen három mérési eredmény igazolta, ezért a rendőrök elvették a férfi vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene. Órákkal később, nem sokkal 20 óra előtt Köröstarcsán, az Aradi úton figyeltek fel a rendőrök egy férfira, aki segédmotor-kerékpárjával nem az út jobb szélén, bizonytalanul közlekedett. Leállították és megszondáztatták, majd a mért légalkohol értéknek megfelelően közigazgatási bírság megfizetésére kötelezték.

Az ittas járművezetés növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Békés megyében 2020 első negyedévében, tehát három hónap alatt 10 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet okoztak ittas közlekedők. Az ilyen esetekben nem mindig csak a szabálytalankodó sérül meg, szabályosan közlekedő, vétlen áldozatai, sérültjei is vannak az ütközéseknek, szerencsétlenségeknek. A közlekedési balesetek megelőzése szempontjából rendkívül fontos, hogy aki alkoholt ivott, ne vezessen gépjárművet! Kerékpárral is csak akkor induljon el, ha a kerékpár biztonságos vezetésére képes állapotban van! Tartsák be a közúti közlekedésre vonatkozó előírásokat, közlekedjenek figyelmesen és szabályosan!