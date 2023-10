Bohus Regina egész életében sportolt: lovagolt, néptáncolt, balettozott, az akrobatikába és a fitness világába is belekóstolt. Az első komolyabb sportág, amelyben versenyen is kiemelkedő eredményt ért el, az az erőemelés volt. Amikor az egyetem miatt Budapestre költözött, a békéscsabai edzőtermet is a háta mögött hagyta, és ahogy mondja, egy új fejezet kezdődött az életében.

A fővárosban már nem foglalkozott erőemeléssel, helyette elkezdte a testépítést művelni. Ahogy meséli, magától soha nem jutott volna eszébe, hogy testépítő legyen, egy edző hívta fel a figyelmét arra, hogy az adottságai révén nagyon jó versenyző válhatna belőle. Végül beadta a derekát, elment egy válogatóra, ahol sikerrel járt. Mindez már hat évvel ezelőtt történt, azóta pedig folyamatosan versenyez és fejleszti magát.

– A lehető legjobbat szeretném kihozni a testemből. Ehhez nagyon hosszú, kemény munka kell, nem lehet ezt a formát egy év alatt összehozni, hosszú évek következetes munkájának az eredménye. Talán most tudom azt mondani, hogy a koromhoz viszonyítva is, életem formájában vagyok mind fizikailag, mind pedig mentálisan. A legfőbb motivációm, hogy kitoljam a fizikai képességeim határát, és megnézzem, mit lehet a testemből kihozni – fogalmazott a sportoló.

Azt is elmondta, meg kell különböztetni azt a testépítőt, aki lejár a konditerembe rekreáció céljából, és azt, aki versenyszerűen űzi a sportágat. Szerinte ugyanis a testépítést alapvetően bárki, kortól függetlenül elkezdheti, hiszen nagyon biztonságos és rendkívüli módon fejleszti nem csak a fizikumot, de az ember jellemét is.

Tavaly novemberben szintet lépett a karrierjében

Regina tavaly kapta meg a profi kártyát. Ahogy fogalmaz, soha nem gondolta volna, hogy valaha is profi testépítő lesz, mert annyira elérhetetlennek és álomszerűnek tűnt ez a cél. De teltek az évek, csinálta a gyakorlatokat, folyamatosan fejlődött és nem hagyta nyugodni ez a gondolat. Amikor már három éve formálta a testét, akkor fogalmazódott meg benne, hogy szeretne profi lenni: már úgy érezte, hogy a fizikai képességei alapján alkalmas lenne rá. Nekivágott, és végül tavaly novemberben sikerült megszereznie a profi kártyát Dániában, egy nagyon hosszú, kemény és kimerítő verseny időszakot követően, az akkori szezon hatodik versenyén. Állítása szerint már ez is egy eufórikus öröm volt számára, de aznap ráadásként még a profik színpadán is megmérethette magát, ahol negyedik helyezést ért el.

Bohus Regina a színpadon. Forrás: Facebook/Bohus Regina

– Ez egy fontos, olimpiai pontszerző helyezés volt. Ez el is ültette a bogarat a fülemben, hogy akkor talán meglehet az olimpia? Sokaktól kértem visszajelzést ezzel kapcsolatban, és mindenki megerősítette, hogy lehet helyem az olimpikonok között – ismertette, hozzátéve, hogy éppen ezért már idén január óta tudatosan készült az idei őszi szezonra, immár profiként.

Franciaországban állt színpadra

A Reginával való interjú néhány nappal a szezon első profi versenye előtt készült. A sportoló szeptember 30-án lépett színpadra a IFBBProfessional Leauge – 2023 Sheru Classic France Pro versenyen. Itt végül sajnos nem ért el eredményt: nem jutott be az első és második, csak a harmadik kihívásba. Ahogy közösségi oldalán kifejti, minél későbbi kihívásba jut be egy versenyző, annál lejjebb végez a rangsorban.

– Az eredményt leszámítva egy nagyon király napon és hétvégén vagyok túl, nagyon élveztem az egészet. Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen közönség áll mellettem – üzente instagram oldalán követőinek, hozzátéve, hogy visszanézve a képeket igazán elégedett a színpadi megjelenésével, hiszen soha nem volt még olyan jó formában, mint most. A fiatal sportoló egy nagyon jó első profi versenyként gondol vissza a megmérettetésre.

