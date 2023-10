A Boraqua Kupa felkészülési torna első napján a házigazda Swietelsky-Békéscsaba a Kaposvári NRC együttesével mérkőzött meg. A hazaiak kerete igencsak foghíjas volt, hiszen Glemboczki Zóra, a bolgár Iveta Stanchulova és Kertész Petra szolgálatára sem számíthatott Tóth Gábor vezetőedző.

A fiatal Budai Viktória pontjával kezdődött a találkozó, azonban ezt követően a somogyi csapat magához ragadta a kezdeményezést, a Békéscsaba pedig futott az eredmény után. 13:16-nál Tóth Gábornak időkéréssel kellett próbálkoznia, csakhogy a pontatlanság ezután is megmaradt együttese játékában, a somogyiak pedig kihasználták a hibáikat és elvitték az első játszmát.

A második szett elején jóval koncentráltabb játékot mutatott a Csaba, viszont a játékrész derekán egy érthetetlen rövidzárlat lehetőséget adott a Kaposvár felzárkózására. Rutinos légiósaik vezérletével a vendégek előbb egyenlítettek, majd átvették a vezetést, amit a játszma végéig már nem is engedtek ki a kezükből.

A harmadik felvonásban érdekes játékvezetői ítéletek borzolták a kedélyeket, eközben egyébként fej-fej mellett haladtak a felek, hatalmas küzdelem bontakozott ki. A hazaiaknál az idei másik fiatal igazolás, Gergácz Olga lépett elő főszereplővé, az ő pontjaival néhány egységnyi fórra tett szert a Békéscsaba, melyet megtartott a játszma végéig.

A negyedik periódusban ott folytatódott a mérkőzés, ahol abbamaradt, azzal a különbséggel, hogy a BRSE blokkteljesítménye jelentősen feljavult. Messze volt a tökéletestől Kump Alízék játéka, de a küzdeni tudásukra nem lehetett panasz, és ez a harcosság egyenlítést ért.

Jöhetett a ráadás, amelyben a megszokott mederben folyt a játék, kiélezett küzdelem zajlott a pályán. 7:8-as állással fordultak a csapatok, és a KNRC a hajrából is jobban jött ki, végül minimális különbséggel, kettő ponttal megnyerte a ráadást.

Swietelsky-Békéscsaba-Kaposvári NRC 2:3 (–18, –15, 22, 21, –13)

Boraqua Kupa felkészülési torna. Békéscsaba, 500 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Halász Enikő. Békéscsaba: Aydinogullari 3, Budai 7, Strumilo 13, Stepanenko 21, Kump 3, Bodnár 8. Csere: Molcsányi (liberó), Pintér 7, Gergácz 10, Kotormán. Vezetőedző: Tóth Gábor.

A zárónapon a Swietelsky-Békéscsaba a Fatum-Nyíregyháza ellen lépett pályára.

Jól kezdett a Fatum, 21:8-ra is vezetett, és az első szettet meg is nyerte. A folytatásban már szorosabb volt a mérkőzés, és a második játszma végén a BRSE kihasználta a vendégek hibáit, és megnyerte játszmát. A harmadik felvonás nagy csatát hozott, és izgalmas végjáték után ennek a végén is a csabaiak örülhettek. A negyedik játszmában fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám 12:12 után meglépett a Békéscsaba, és végül megnyerte a találkozót.

Mindez azt jelentette, hogy a három csapatos felkészülési tornán a BRSE, a Kaposvár és a Nyíregyháza 1-1 győzelemmel, illetve vereséggel zárt.

Swietelsky-Békéscsabai RSE–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (–20, 17, 22, 19)

Boraqua Kupa felkészülési torna. Békéscsaba, 500 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Halász Enikő. Békéscsaba: Kump 2, Strumilo 6, Stepanenko 24, Pintér 5, Aydinogullari 3, Gergácz. Csere: Molcsányi (libero), Kotormán, Budai 5, Bodnár 5, Stanchulova 19. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Tóth Gábor: – Őszintén szólva tanácstalan voltam az első szettben, mert bár alaposan felkészültünk az ellenfélből, ebből semmi nem látszódott a pályán. Aztán addig kevertük a kártyákat, amíg megtaláltuk az optimális felállást. A küzdeni tudásra nem lehetett panasz, illetve biztató a sérülésből visszatérő játékosaink formája is.