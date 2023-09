„A hírt az önkormányzat irányából kaptuk, tehát gyakorlatilag hivatalos forrásból és a tegnapi napig nem is érkezett ezzel ellentétes információ, ezért nem is feltételeztünk tévedést. Tegnap több irányból is jelzést kaptunk, hogy Fabulya György életben van, így azonnal megpróbáltunk ismét utánajárni az információ valóságtartalmának, amit megbízható forrásunk meg is erősített: tehát Fabulya György kritikus állapotban kórházban fekszik, de életben van” – írták a klub honlapján.