Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy a Németországban építőipari cégnél dolgozó kapus hazajött pár napra Békéscsabára, és éppen 30 esztendeje volt, amikor elkezdődött az a szezon, melyben a Békéscsabai Előre a legeredményesebb lett fennállása során, a NB I-ben a harmadik helyen végzett.

Baji Tamás mesélt arról, hogy kudarcként vagy sikerként élte-e meg a 30 évvel ezelőtti bronzérmet, szerinte mi vezetett az arany elvesztéséhez, amihez nagyon közel álltak. Szólt arról, hogy 18 évesen már bemutatkozhatott az NB I-ben az Előre felnőttcsapatának hálóőreként, miként arról is, 1998-ban miért igazolt el Békéscsabáról, és milyen kacskaringós utat járt be ezután Győrtől, Pápától egészen Kölnig, ahol jelenleg él és dolgozik.

– Csabára természetesen mindig hazajövök, hiszen itt élnek a rokonaim, a barátaim. – hangsúlyozta Tamás. – Unokaöcsémre, Lajos bátyám fiára, Balázsra is nagyon büszke vagyok, hiszen harmadik lett 110 méteres gátfutásban a vébén, most pedig a budapesti rendezésű atlétikai világbajnokság nagykövete.

Az Előre egykori kapusa beszélt arról is, kik játszottak nagy szerepet edzői közül pályafutásában, kik számítottak példaképének a kapus poszton, és mit szól a videobíró-rendszerhez.

