A gyermek fiúknál kondorosi siker született, 98 indulóból Borka Hunor Dániel nyakába került az aranyérem. Pusztai Péter tanítványa a 64 között kapcsolódott be a küzdelmekbe, ahol a ludovikás Németh Zétényt 10:6-ra legyőzte. A 32 között a Szatmárnémetiből érkezett Meizinger Mátét (10:3), a nyolcaddöntőben az MTK-s Bacsó Dánielt (10:6), a 8 között a vasasos Panghy Zsombort (10:7), az elődöntőben a honvédos Jécsi Dánielt (10:6) is felülmúlta. A döntőben a békéscsabai Suhajda Pétert elbúcsúztató (10:6) tatai Molnár Dániel nagy csatára késztette, de egy tussal őt is sikerült legyőzni. Az Alföld Vívó Akadémiát képviselő Suhajda Péter a 8., Köles Keve a 12., Tímár Tas a 32. helyen zárt.

A gyermek leány korosztályban az AVA vívó közül Somogyi Alíz jutott a legtovább, aki 65 vívóból bronzérmes lett. A negyeddöntőben a ludovikás Molnár Laurán jutott túl sikeresen (10:7) a döntőbe kerülésben az ukrán Marharita Anharska állította meg (5:10).