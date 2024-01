A rendezvényen bemutatták Huszár Endre legújabb, A bálvány megcsókolta a pesti utca aszfaltját című novelláját. A 70 éves békéscsabai, magát négyoldalas alkotónak valló szerző – akinek a Békéscsabai Irodalmi Estek keretében az elmúlt egy évtizedben nyolc írását mutatták be, valamint aki az elmúlt években műveivel rengeteg elismerést zsebelt be – ezúttal a fővárosi Sztálin-szobor ledöntésének történetét írta meg.

A novellájában emlékeztetett, hogy Budapesten 1949-ben döntöttek úgy, hogy szobrot állítanak Sztálin tiszteletére. A 8 méter magas, a talpazattal együtt 18 méter magas művet 1951-ben avatták fel 80 ezres közönség előtt, és az 1956-os forradalom jelképévé vált az, hogy ledöntötték, vagyis az, hogy Sztálin megcsókolta az aszfaltot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Békéscsabán nem kapott szobrot Sztálin. Viszont az Andrássy utat Sztálinra keresztelték át, 1962-ig így is nevezték, ezt követően lett Tanácsköztársaság útja, majd visszakapta eredeti elnevezését. Írását azzal zárta, hogy a bölcs és előlátó államférfi, gróf Andrássy Gyula az utcanévtáblaharcban legyőzte a világuralomra törő Sztálint, az acélembert.

A mostani irodalmi esten – a hagyományoknak megfelelően – ezúttal is Réger Wanda és Báthori Petra volt a közreműködő, a műsort pedig Horváth Szabolcs vezette. Noha tavaly volt Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, a bicentenáriumra emlékezve most is felolvasták az egyik, ha nem a leghíresebb magyar költő több szerzeményét az Anyám tyúkjától a Magyar vagyokon és A Tiszán keresztül a Szeptember végénig.