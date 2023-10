Elfogadás 54 perce

Vadvirágos estjükkel nagy sikert arattak Orosházán

A Vadvirág Esély Klub korábbi években szervezett báli alkalmai is népszerűek volt, ám a Covid-járvány miatt nem rendezhették meg. A báli rendezvényeket felváltották a jótékonysági estek. A szombati programra is sokan kíváncsiak voltak: hozzátartozók, barátok érkeztek. A fellépők produkciói is sok nézőt és mecénást vonzottak.

A vadvirágos fiatalok műsora nagy sikert aratott Fotó: Nagy Kristóf

Az idei estnek is az elfogadás és az érzékenyítés volt a fő célja. A támogatók segítségével szeretnének három napos kirándulást szervezni a klub 34 fiataljának. Az est háziasszonya, Oroveczné Egervári Zsuzsanna köszöntőjében elmondta, valamennyi fellépő örömmel fogadta el a felkérést és szívvel-lélekkel készült erre az alkalomra. Majd felkonferálta Dávid Zoltán polgármestert, aki az est fővédnöke volt. A Csillag Születik felfedezettje, Krizbai Teca is Orosházán énekelt – Vadvirágos fiataljainkról szól a mai este, értük jöttünk össze. A fellépők sorában nem csupán csodálatos helyi művészeket köszönhetünk, hanem az országosan ismert énekest is, szeretettel üdvözlöm Krizbai Tecát. Köszönöm az ESZK vezetőségének és kollégáinak, hogy a szervezés feladatait a mindennapi teendők mellett is vállalták e nagyszerű cél érdekében. A Vadvirág Esély Klub egy összetartó és szeretetreméltó csapat, öröm melléjük állni. Mi itt mindannyian, akik itt vagyunk, ezt jól tudjuk és örömmel jöttük. A mai este vidám és szeretettel teljes, és nagy tanulsága, hogy minden ember képes olyan értéket létrehozni, ami mások számára örömet jelent. Az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük. A harag helyett mindig az örömnek és mások segítésének kell vezérelnie mindannyiunkat. Köszönöm mindenkinek, aki ma este fellép, hogy hozzájárul egy jó célhoz –fogalmazott a fővédnök, majd színpadra léptek az Amigo Band zenekar tagjai, a Csillag Születik felfedezettje, Krizbai Teca (az énekesnő nagy örömmel fogadta el az orosháziak invitálását, elhozta saját dalát is), a vadvirágos fiatalok, énekesek, táncosok, hogy szórakoztatva tegyék felejthetetlenné az idei vadvirágos jótékonysági estet.

