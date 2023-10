Szalai Erzsébet, a csorvási együttes művészeti vezetője és Debreczeni István karmester elmondták, immár 30 éve együtt mozognak a fúvósok és a mazsorettes lányok, azaz nem mennek egymás nélkül sehova sem. Széles repertoárral rendelkeznek, a legmodernebb könnyűzenei slágerek, a retró dallamok és a tradicionális fúvószenék egyaránt szerepelnek a kínálatukban, a műsor pedig a közönség igényének megfelelően áll össze.

Hangsúlyozták, hogy bár a békéscsabai piacon eddig sosem léptek fel, visszatérő vendégként helyet kapnak békéscsabai rendezvényeken, példaként említette a Lencsési Közösségi Ház eseményeit. Hozzátette, a Zenit fesztiválon ugyancsak rendszeresen jelentkeznek műsorral.

A Zenit keretében több koncert is vár a nagyérdeműre szombaton és vasárnap. Szombaton 19 órakor Kuna Vali és testvérei lépnek fel a Csabagyöngye Kulturális Központban. Vasárnap 10 órakor a Munkácsy Emlékházban családi koncertet és hangszersimogatót tartanak, ahol a gyermekek közelebbről is megismerhetik a csellót, a gitárt, a hegedűt és a vadászkürtöt is, emellett kézműveskedéssel és zajkeltők készítésével is számítanak a kicsikre. Vasárnap 16 órakor Fuvola Fiesta lesz a Csabagyöngye Kulturális Központ előtti téren, 18 órától pedig jubileumi koncertet ad a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar a juniorokkal és a békéscsabai mazsorettekkel közösen.