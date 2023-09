Az idei évi felhívásra, a nyugdíjas vers- és prózaíró pályázatra több mint harminc nevezőtől érkezett pályamű. Ezeket több kategóriában értékelte Bárdos Zsuzsa pedagógus. Ő egyébként 2016 óta szinte személyesen ismeri már a szerzőket, sok közöttük a visszatérő. Elárulta, nagyon választékos megfogalmazásokkal, színvonalas pályaművekkel neveztek a verselők, a prózaírók. Témaválasztásukban a múltidézés, az érzések szavakba öntése, a szülőföld iránti szeretet dominál.

Nagy Lászlóné Terike 1985-ben indította útjára a pályázatot.

– Kitűnő alkalom részesei lehetünk. 38 esztendeje indult innen, Kardoskútról az irodalmi pályázat, amit önök éltetnek érzéseik, élményeik, emlékeik, igyekvéseik megörökítésével. Hálásak lehetünk e nemes megmérettetés megálmodójának, elindítójának, Nagy Lászlóné Szöllősi Terikének, s azoknak, akik átvették tőle a stafétabotot, Vargáné Neller Borbála és csapata. Tiszteleghetünk a több mint egy emberöltőnyi idő alkotói előtt, akik verseiket, történeteiket 2023-ban is elküldték Kardoskútra. Akik a rég- és közelmúlt, s a ma forrongó, értékvesztett világának is hiteles tanúi. Írásaikkal megörökítették annak minden fiaskóját, elszántságát, ritka fennköltségét, szűken mért örömeit. Köszönet a sorokért, amelyekkel engem 2016 óta kitüntetnek. Kívánok továbbra is kiapadhatatlan alkotói lendületet és kedvük szerint szolgáló egészséget – fogalmazott az értékelés előtt Báros Zsuzsa.

Pályázóból olvasó – a kardoskúti díjátadón.

Az idén egy rendhagyó anyag is érkezett a pályázatra: az orosházi Kossuth Szakképző Iskola diákja, Szabó Dominik Zoltán verseit, novelláit eljuttatta Kardoskútra a fiú mentora. Első bemutatkozásával akarta őt biztatni a további alkotásra.

– Az ifjú tollforgató témaválasztásai arra is felhívják a figyelmünket: akár tizenéves, akár nyugdíjas az írás szerelmese, az életnek azonos lényegi mozzanatai ragadják meg – tette hozzá az értékelő.

Eredmények

Vers kategóriában

1. Andó István, 2. Z. Konkoly Juci, 3. Varga András. Különdíjasok: Kotroczó Nóra, Mári Lajos, Mónus János, Pappné Mészáros Ágnes, Révész István, néhai Szegzárdi Nagy Vendel.

Próza kategórában

1. Tóth György, 2. Huszár Endre, 3. Perlawi Andor. Különdíjasok: Bullás Mária, Kelemen Györgyné, Kisimre Ferenc, Kurunczi Mária, Sebők Ferenc, Vass József. Többen emléklapot vehettek át.