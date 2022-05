Mészáros Sándor kiállítása a Kolozsváry-Tevan teremben, Várkonyi János tárlata a Rell Lajos Terem I.-ben, Szeverényi Mihály kiállítása a Rell Lajos Terem II.-ben, míg Csuta György tárlata a Zsilinszky Mihály teremben tekinthető meg.

Dr. Bácsmegi Gábor igazgatóhelyettes elmondta, a négy alkotó kiállításai frissességükkel, újdonságukkal üde színfoltot hoznak mind a város, mind a múzeum életébe.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármester kifejtette, négy, önálló alkotóként és a Békéstáji Művészeti Társaság tagjaként is jól ismert egyéniség kiállításait tekinthetik meg az érdeklődők. Kiemelte, Békéscsaba ismert a gasztronómiájáról, a kiváló sportolóiról, arról, hogy zöld város, de fontos az is, hogy a városban egy nagyszerű művészetkedvelő, művészetpártoló közösség él. Szólt arra, hogy a négy alkotó számos olyan munkáját láthatják az érdeklődők, amelyeket kifejezetten a most nyíló kiállításra készítettek.