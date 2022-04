A Covid miatt két év kihagyás után szombaton végre újra fúvószenét hallgathat a közönség az orosházi evangélikus templomban. Ha jó idő lesz, a toronyból fanfárt is fújnak a zenészek. A zenekar egyik kedvenc fellépése ez, ahol hazai közönség előtt olyan darabokat játszanak, amelyek nagy része térzenéken nem hallható.

Ez kihívást is jelent: mindössze néhány hónap áll rendelkezésre, hogy betanulják az egyébként technikás, nehéz műveket a zenészek. Debreczeni Márk karnagy azt is elmondta, egy templomi koncert műsorát alapvetően meghatározza a hely szellemisége és az ünnepkör üzenete.

Míg egy nyári térzenén inkább a szórakoztató műfaj a jellemző, addig egy templomi koncerten előtérbe kerülnek a nagyobb terjedelmű komolyzenei művek. Igyekeztem most is úgy válogatni, hogy a közönség jól szórakozzon, sok ismert dallamot halljon a koncerten

– fogalmazott a zenekar szakmai vezetője, aki részleteket is elárult.

John Williams és Ennio Morricone a filmzenék megkerülhetetlen alakjai, mindkét szerzőtől játszunk kiváló válogatást. Kodály Zoltán a magyar és a nemzetközi zenei élet egyik legnagyobb alakjaként igazán maradandót alkotott. Egyik legismertebb művéből, a Háry János című operájából a Toborzó dallama is felcsendül. Akinek a zenemű címe nem mond semmit, ahogy meghallja a dallamot, máris énekeli magában.

A fúvószenekar természetesen indulókat is játszik majd: – A zenekarunk által régen játszott művet, ifjú Johann Strauss Egyiptomi indulóját felújítottuk. Két, folyamatosan repertoáron lévő fúvósdarabot, Jacob de Haan holland zeneszerző Concerto di Amore, valamint Michael Corb és Ulrich Roever Highland Chatedral című szerzeményét is előadjuk – zárta a felsorolást Debreczeni Márk, a szombati, 50. templomi hangversenyükre készülve, egy próbán. Ha az időjárás engedi, 17 óra 30 perctől a templom tornyából fanfárt is fújnak majd a zenészek.