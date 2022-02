A szarvasi Majoros Eszter által írt Árva lányból hercegnő című hangoskönyv ünnepélyes bemutatóját tartották meg szerdán a Békéscsabai Jókai Színházban. Az eseményen kiderült, hogy 2021 végén pályázati forrásból valósult meg a kiadvány, melynek ötletgazdája Komáromi Anett, rendezője és dramaturgja pedig Tarsoly Krisztina volt. Megtudtuk továbbá, hogy a Békéscsabai Jókai Színház és a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete közötti kapcsolat immár több évtizedre nyúlik vissza, és az általuk közösen meghirdetett vers- és novellaíró pályázat is már hagyománnyá vált. A 2020-ban meghirdetett irodalmi pályázat különdíjasa pedig Majoros Eszter, egy akkor 17 éves szarvasi látássérült, még gimnazista lány volt. Az ő meséjéből készítettek hangjátékot a Jókai Színház művészei:Tarsoly Krisztina, Csonka Dóra, Komáromi Anett, Fehér Tímea, Csomós Lajos, Lévai Attila, Lehoczki Orsolya, Kopanyicza András és Kohári Imre.

Seregi Zoltán, a színház igazgatója elmondta, különleges esemény a hangoskönyv bemutatója, hiszen annak elkészítésében egy egész társulat fogott össze. A CD-t egy EMMI pályázat útján adták ki, amiben nem csupán a színészek, hanem a technikai munkatársak, valamint a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete is közreműködött. Kiemelte még Tarsoly Krisztina és Komáromi Anett színészeiket, akik már évek óta szívükön viselik a fogyatékkal élők színházi élményhez való jutását.

Tarsoly Krisztina kifejtette, a hangoskönyv megalkotása közben mindenki, aki részese volt, energiával töltődött fel. Hozzátette, Majoros Eszternek pedig egyenesen egy sorsfordító esemény volt ez az életében, amit örömmel éltek meg vele együtt. Elárulta, azt szeretnék, ha a közös munka ezzel az eseménnyel nem zárulna le, helyette inkább már azt tervezik, hogy Eszter története könyv formájában is megjelenjen. Ennek érdekében meghirdetnének egy olyan pályázatot, amiben a jelentkezők illusztrálhatják ezt a novellasorozatot, így lehetne belőle egy kötet. Jelenleg ennek lehetőségeit keresik.

Tarsoly Krisztina, Majoros Eszter és Komáromi Anett /Fotó: Bencsik Ádám/

Horváth Attiláné gazdasági vezetője elárulta, a Jókai Színház munkatársai a továbbiakban is szeretnék segíteni Majoros Eszter novellaíró munkásságát. Ennek érdekében az Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítványuk jótékonysági céllal értékesíti az Árva lányból hercegnő című hangoskönyvet, 2000 forintos áron. A bevételből pedig Eszter novellaírói pályáját támogatják majd. Hozzátette, az alapítvány a CD értékesítésen túl pénzadományt is gyűjt a novellaíró számára. Komáromi Anett elmondta, a hangoskönyv megszületése egy nagyon régi barátság eredménye, hiszen pályázatukra a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének tagjai minden évben küldenek verseket és novellákat, amikből kollégáival néhányat mindig megzenésítenek. Így találkoztak Majoros Eszterrel és az ő novellájával is, amit a pandémia idején különdíjként mondtak fel lemezre. Addig csupán három rész volt megírva belőle, azonban Eszter jelezte, hogy tovább írta a történetet, hat részesre. Ekkor érkezett segítségükre az igazgatóság, akiknek támogatásával felmondták a teljes történetet.