Mittag Mónika, Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke elmondta, mintegy nyolc évvel évvel ezelőtt, 2016-ban vették át a Németvárosi óvoda fenntartását.

A Németvárosi óvoda folyamatosan fejlődik, erről a vendégek is meggyőződhettek. Fotó: Lehoczky Péter

Németvárosi óvoda: folyamatosak a fejlesztések

– Azóta minden évben újabb, az épületet érintő fejlesztéseket jelenthettünk be – tette hozzá. – A német nemzetiségi kultúra, a hagyományápolás, az itt élő németek számára a legjobb feltételeket szeretnénk biztosítani.

Kiemelte, nagyon sokat jelentett, mikor az első évben működésre kaptak támogatást, majd a következő években folyamatos fejlesztésekkel az udvartól a bútorokon át a tetőszerkezetig szinte az egész óvodát sikerült megújítani. Külön szólt arról, hogy dr. Görgényi Ernő polgármester, illetve az önkormányzat azóta is folyamatosan segíti a munkájukat, amióta kiváltak.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elöljáróban úgy vélekedett, Gyulára mindenkinek érdemes ellátogatnia.

– Az építészeti értékmentés, ami Gyulán elkezdődött és zajlik, egyedülálló és kiemelkedő – hangsúlyozta. Az államtitkár szólt a hétvégén, pénteken és szombaton Gyulán lebonyolított Nemzetiségi Sporthétvége programjának jelentőségéről.

Kifejtette, a gyulai német nemzetiségi önkormányzat jó pályázatainak köszönhetően, a város segítségével és dr. Kovács József országgyűlési képviselő munkájának köszönhetően eddig 115 millió forintos támogatás érkezett óvodai felújításokra. Soltész Miklós újdonságként bejelentette, hogy közel 10 millió forintos támogatást biztosítanak újabb energetikai beruházás megvalósítására. Az ilyen jellegű fejlesztéseket kiemelt jelentőségűnek nevezte a nemzetközi gazdasági helyzet miatt, illetve abból a szempontból is, hogy az energetikai beruházásoknak köszönhetően megmaradó összeget más célokra lehet fordítani.

A tisztelet kultúrájának városa

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő nagyon fontosnak nevezte a nemzetiségek képviseletét, és mint hangsúlyozta, egy település harmonikus életében lényeges a nemzetiségek szerepe. Mint elmondta, a helyi német nemzetiségi önkormányzat önállóan, szerteágazó munkával végzi feladatait, és a nyelv tanítására, gyakorlására is kiemelt hangsúlyt fektet.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, Gyula az összefogás, az együttműködés és a tisztelet kultúrájának városa. Mint kifejtette, a városban támogatják a nemzetiségek kulturális autonómiáját. Ennek megfelelően először az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzatnak átadták a Nicolae Bālcescu Román iskola, majd a románvárosi óvoda fenntartói jogát. Ezután pedig a német nemzetiségi önkormányzatnak biztosították a németvárosi óvoda fenntartói jogát.

– Hiszünk abban, hogy a nemzetiségi kultúra éltesése és a nyelv megtartása a választott nemzetiségi vezetőknél és szervezeteknél van a legjobb helyen – hangsúlyozta, majd hozzátette, az elmúlt időszak bizonyította, hogy jó kezekbe kerültek az intézmények.

Kiemelte, az összefogás azzal sem szűnt meg, hogy átadták a fenntartói jogokat.

– Dr. Kovács József országgyűlési képviselővel, illetve rajta keresztül a kormánnyal együttműködve, ha szükséges, segítségét tudunk nyújtani a működtetéshez és a fejlesztésekhez – fogalmazott.

Pálovitsné Czene Ágota igazgató elmondta, intézményük több mint 130 éves múltra tekint vissza.

– Mindez állandó szakmai megújulásra, a kulturális kincsek, értékek átadására, a német nyelv megszerettetésére, a hagyományok megismertetésére kötelez bennünket – emelte ki. – Emellett a mai kor kihívásainak is meg kell felelni, amihez pályázatok segítségével is fejlődni kell. Az államtitkárság évről évre segítséget biztosít, hogy megszépüljünk, megújuljunk, ugyanakkor arra is törekszünk, hogy a külsőségek mellett a szakmai munka is a legszínvonalasabb legyen, hogy értékeket, gyökereket, kapaszkodót adjunk a gyerekeknek.

A szakember megerősítette, 2016 óta közel 130 millió forint támogatást kaptak az államtitkárságtól. A forrásoknak köszönhetően megszépültek a csoportszobák, megújultak a bútorok, a nyílászárók, korszerűsítették a fűtést, felújították a tornaszobát, a tetőszerkezetet, illetve napelemeket telepítettek.

– Ez a fejlesztés-sorozat folytatódik majd az államtitkárság által energiahatékonyságra biztosított 9,7 millió forintos támogatásból. Az épület hűtés-fűtését alakítjuk ki, illetve az árnyékolásra segítünk majd rá a tornaszobában, valamint a csoportszobák árnyékolását oldják majd meg.