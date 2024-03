Nógrádi Csilla elmondta, húsvétváró nyuszilest, ünnepet megelőző közösségépítő programot hívtak életre, amelyhez ezúttal is bárki csatlakozhatott.

A húsvétváró nyusziles jókedvet csempészett a pénteki napban. Fotó: Dinya Magdolna

Húsvétváró nyusziles, garantált jókedv

– Az ilyen eseményeken együtt lehetünk, kicsit bolondozhat felnőtt és gyermek – emelte ki a főszervező, aki szólt arról is, hogy a résztvevők ismét az alkalomnak, az ünnepkörnek megfelelő ruhát, jelmezt öltöttek, ahogy a szekeret is húsvéti, tavaszi díszbe öltöztették.

A Nógrádi-tanyáról induló csapat érintette a közeli és távolabbi kerteket, tanyákat, majd ellátogattak a Lencsési lakótelepre is. Csillához ezúttal is kifejezetten sokan csatlakoztak, eljött kis állatseregletével Fekete Vanda a Fekete-tanyáról, több gyermek, illetve környékbeli lakók és kertszomszédok is nekivágtak a több kilométeres útnak.

Csilla nyúlnak öltözött, de a maszkák igen változatosak voltak, többen nyuszijelmezt öltöttek magukra, más fekete bárányként, vagy barikaként, őzikeként vágott neki a kalandnak. Az érdeklődők pedig igazi pónival, birkával, kecskével és nyuszival is találkozhattak Vandáéknak köszönhetően.

Nógrádi Csilla elmondta, amíg lehetőségük lesz, minden évszakhoz, illetve ünnepkörhöz kapcsolódóan megszerveznek egy-egy hasonló rendezvényt. Pénteken is kifejezetten sokan jöttek össze, hogy maguk mögött hagyják a métereket, és a kezdeményezés céljának megfelelően jókedvet csempésszenek a helyiek, a környékbeliek, a kertészkedők napjába. A résztvevők ezúttal is egy kis édességgel, ahogy Csilla fogalmazott „életédesítővel” lepték meg a városrészen élőket, a kerttulajdonosokat, az érdeklődőket. A kellemes, szinte késő tavaszi időjárásnak köszönhetően egyébként is sokan dolgoztak a kis kertekben, így még többen találkozhattak a kedves társasággal.

Jó móka a menet

Polgárné Kiss Anita, férje Tibor és lányuk, Emma egy Csillával folytatott beszélgetés után, első alkalommal vett részt a Fényesi tanyák lovas barátainak rendezvényén. A hölgy egyébként az említett elég meleg tavaszi idő ellenére is vállalta, hogy fekete báránynak öltözik, és úgy kapcsolódik a túrához.

– Jó mókának tartottuk a kezdeményezést. A belvárosban élünk, de itt van kertünk, és már hallottunk Csilláék programjairól, most először alakult úgy, hogy el tudtunk jönni – emelte ki Anita.

Papp István egyenesen Orosházáról utazott el Békéscsabára, hogy újra részt vegyen a lovas barátok eseményén.

– Csillával régi lovas barátok vagyunk, több alkalommal jártam már itt a különböző rendezvényeiken. Pénteken is fontosnak tartottam, hogy itt legyek, hiszen a barátságot, a jó kapcsolatot kiemelten fontosnak tartom – hangsúlyozta István, aki a Mignonjelmezt öltötte magára.