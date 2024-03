Hudák Mariann Mesterremek- és Prima Primissima-díjas viseletkészítőnek határozott az álláspontja. A Tündérszépek valamennyien gyönyörűek, hiszen a korosztályuk (18 és 35 év közötti) képviseli az üdeséget, a fiatalságot, a könnyedséget. Ezek a szavak jutnak róluk sokunk eszébe.

– És ezen hölgyek között is számomra azok a legszebbek, a szépségversenyeken is sokszor zsűritagként azokra a hölgyekre adom a legtöbb pontszámot, akik a természetes szépséget képviselik. Gondolok itt a mértékletes smink- és hajtuningra, az ápolt, szép bőrre és manikűrre. A túlzásoktól mentes szépségvarázslatok a nyerők. Amivel nem elfedjük, hanem kiemelik a nőiességüket, a lágyságukat, a természetes, nőies vonzerőt. A szép, nőies, kecses mozgás, a szép testtartás is elengedhetetlen része a női szépségnek, fontos ezt is fejleszteni – hangsúlyozta a divattervező.

Hudák Mariann a nőies stílus híve. Meggyőződése, hogy a kellem, a finomság, a kedvesség, a kisugárzás az abszolút nyerő a hétköznapokban és egy szépségversenyen is.

Békés vármegye szépségei Csongrád-Csanád, valamint Bács-Kiskun hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul.