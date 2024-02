Prohászka Béla Békés vármegyei mesterszakács volt a zsűri elnöke a szombaton megrendezett, 9. Nemesgörzsönyi Böllérfesztiválnak. A Pápához közeli községben már reggel hatkor elkábították a sertéseket, nem véletlen, hogy a Visítástól vigadásig elnevezést is megkapta a fesztivál.

– A komoly hagyományokkal bíró rendezvény célja a vidéki értékek, a tradíciók, a falusi szokások, gasztronómiai hagyományok bemutatása volt szombaton is – hangsúlyozta Prohászka Béla, aki többek között Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével és Jakab Istvánnal, az Országgyűlés alelnökével, a Magosz elnökével járta körbe a csapatokat, a munkaasztalokat.

Ahogy a mesterszakács fogalmazott, Békésben is a disznótorok hajráját éljük, és miként Nemesgörzsönyben, úgy nálunk is igazi gasztronómiai csemege és közösségi élmény egy-egy disznótoros rendezvény. Ilyenből egyre több van Békésben, és jól érzik magukat az emberek a programokon, őrzik a hagyományokat, és el is leshetnek egymástól néhány szakmai fogást.