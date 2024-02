Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, nagyon sok bűncselekményt követnek el az online térben, a csalások száma pedig sajnos tovább emelkedik. E-mailen, telefonon, különféle üzenetekben keresik fel az embereket a szélhámosok, és "legendákkal", történetekkel csalnak ki pénzt, sokszor nem is keveset.

– Ne százezrekre, hanem milliókra gondoljunk. Van aki pár perc alatt az összes megtakarítását elveszíti. Minap a vármegyében például hat bejelentés is érkezett olyan csalásokról, melyekben szerepe volt az internetnek. A károk csaknem húszmillió forintra rúgtak. Azért hívtuk el Lischka Gábort a forgalmas piacra, hogy sajátos rigmusával, tömören, közérthetően, humorral fűszerezve üzenjen azokról a veszélyekről, amelyekre mi, rendőrök már rengetegszer figyelmeztettünk. Javaslom, keressék fel a kiberpajzs oldalt is, ahol gyorsan meg tudják nézni a főbb csalástípusokat. Ha tájékozottak, könnyen felismerhetik a helyzetet, s még időben, a pénz leemelése előtt meg tudják szakítani az elkövetőkkel a kapcsolatot – részletezte Dr. Szombati Andrea. Hozzátette, általában a fiatalabb és a középkorosztály vásárol a neten, előfordul, hogy előre fizetnek, de nem kapnak csomagot, esetleg nem olyan minőségű áruval, mint amire számítottak.

– Újra megjelentek a romantikus csalások is Békésben. Jellemzően egyedül élő hölgyeket jelölnek be idegenek a közösségi oldalon, ahol könnyen a bizalmukba férkőznek. Közös életet ígérnek, azt mondják, katonai szolgálatból térnének haza. A tapasztalat az, hogy a magányosak könnyen áldozatul esnek, hisz' vágynak a társaságra, a törődésre – sorolta a sajtszóvivő, aki szerint Lischka Gábor valamennyiünknek tükröt tart.

– Magunkra ismerhetünk: kapunk egy üzenetet a mobilra valamilyen tartozásról. Sürgetnek, kapkodunk, kattintunk a linkre, és meg is van a baj. Erre figyelmeztet a "kisbíró", csak különleges csomagolásban – tette hozzá. A rendőrség ötletét üdvözölte Sánta Lászlóné újkígyósi nyugdíjas is, aki éppen a piacon vásárolt férjével. Tapasztalata szerint sok a zsebes, az ingyenélő, sőt az internetes csaló is.

– Tudnának menni dolgozni, de inkább lopnak. Hála Istennek, én nem kaptam még semmilyen üzenetet, nem is szoktam online vásárolni. A gyermekeim nem is engednék, mert féltenek. Jártam már pórul sajnos, évekkel ezelőtt hívtak egy termékbemutatóra. Egy masszírozó fotelt 70 ezer forintért kínáltak, de végül több, mint 700 ezer forintért lett a miénk. A csalók nyájasak voltak, adtak ajándékba víztisztítót, és azt mondták, hogy nyertünk a tombolán 400 ezer forintot. Beleugrottunk az üzletbe, ami sajnos túl nagy tanulópénz volt. Azoknak az időseknek is szólok ma már, akik "csak" a táskájukra nem figyelnek eléggé – mesélte a négygyermekes nyugdíjas.