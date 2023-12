A szakmai karrierfejlesztést támogatták éveken át Békésben

A Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben című projekt zárókonferenciáját tartották csütörtökön Békéscsabán, a CsabaParkban. A zárókonferencián Miheller Péter, a nagyváradi Don Orione Jótékonysági Alapítvány igazgatója, Pántya Imre, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője, Siófoki Attila, a Békés Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetője és Szikszai Csaba, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara osztályvezetője is beszámolt a projekt eredményeiről. A rendezvényen elhangzott, hogy a közel öt év során két pályaorientációs központ révén 23 rendezvényt, konferenciát, négy vármegyei szintű pályaválasztási vásárt bonyolítottak le. Több mint 14 ezer diákot és közel 3400 felnőttet szólítottak meg, több mint 220 kiállító partnerintézmény, több mint 200 kihelyezett tanácsadás, egy pályaorientációt, pályaválasztást, álláskeresést elősegítő honlap és applikáció szolgálta a projektet. Vállalkozás elindítását segítő szimulációs játék, 15, alapkészséget fejlesztő tanfolyam, 3 új szakma képzési programjának kidolgozása is színesítette a nyertes pályázatot.

Koronavírus: Békéscsabán emelkedő tendenciát mértek

Ezen a héten is kiadta a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjáról a legfrissebb eredményeket a Nemzeti Népegésszségügyi Központ. Békéscsabán emelkedő tendencia tapasztalható. Továbbra is folytatódik a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjának emelkedése. Tizenkét mintavételi helyen emelkedő tendencia látható, név szerint: Békéscsabán, Budapest Észak- és Dél- pesti Szennyvíztisztító Telepének ellátási területén, a Budapest környéki agglomerációs településeken, Debrecenben, Egerben, Győrben, Pécsett, Salgótarjánban, Szolnokon, Szombathelyen és Tatabányán. 10 mintavételi helyen a tendencia stagnáló. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja 15 helyszínen a magas, míg 7 településen az emelkedett tartományba esik.

Szerencsekeréken nyertek láthatósági eszközöket a Csaba Centerben

A Békéscsabai Rendőrkapitányság bűn-és balesetmegelőzéssel foglalkozó kollégái csütörtökön figyelemfelhívó kampánnyal várták az érdeklődőket a Csaba Center földszintjén. A baleset-megelőzési kampány a téli időszakban a megváltozott időjárási körülményekre hívta fel a figyelmet – hangsúlyozta Deményné Tűri Zsanett, a főkapitányság sajtóreferense. – Az érdeklődők szerencsekereket pörgethettek közlekedéssel kapcsolatban (haladás az úton, kerékpáros vagy gyalogos közlekedés), akik pedig helyesen válaszoltak, ajándékot kaptak. Többek között láthatósági mellényt, fényvisszaverő pántot, kerékpáros lámpaszettet. Deményné Tűri Zsanett kiemelte, a passzív biztonsági rendszerek használatára is felhívták a megjelentek figyelmét. Deményné Tűri Zsanett kiemelte, a passzív biztonsági rendszerek használatára is felhívták a megjelentek figyelmét.

A csúcson OBB Marci ül, családra vár Békésben

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon először tavaly állítottak láthatósági mellényekből és villogókból karácsonyfát. Az alkotórészei végül egy tízgyermekes békéscsabai családhoz kerültek. Idén újra készült egy ilyen karácsonyfa, a csúcsán most is OBB Marci, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság kabalafigurája ül. A mellények, villogók nem csupán díszek, hanem fontos és hasznos kellékek, hiszen a biztonságos közlekedés alapfeltétele az, hogy láthatóak legyünk. A Békés Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság idén is egy olyan családhoz szeretné eljuttatni a karácsonyfa összes alkotóelemét – beleértve a Marci figurát is –, ahol sok gyermek van és a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt rendszeresen gyalog, illetve kerékpárral közlekednek. A [email protected] címre bárki megírhatja, hogy a környezetében melyik családnak adná ezt az ajándékot. Fontos, hogy az e-mail tartalmazzon indoklást is, miért gondolják, hogy az adott családnál lenne a legjobb helye a láthatósági eszközöknek. A javaslatokat 2023. december 26-ig várják.

Nincs új alpolgármestere Békéscsabának: ez történt a városi közgyűlésen

Jövő év elejétől 8 százalékkal emelik a gyermekétkeztetés térítési díjait Békéscsabán, az önkormányzat pedig két évvel meghosszabbítja a jelenlegi szolgáltatóval az egyébként csak nyáron lejáró szerződését – derült ki a városi közgyűlés csütörtökön tartott ülésén. Bár alpolgármesternek javasolta Paláncz György tanácsnokot (Fidesz-KDNP) Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba), a javaslata nem kapta meg a szükséges többséget.

Tényleg repülhetnek a repülőhídon, ha fagy: karbantartást kért az alpolgármester

Fontosnak ítéli a repülőhíd folyamatos karbantartását, erről írt közösségi oldalán Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő. Mint fogalmazott, felhívták a figyelmét arra, hogy a felüljárón helyenként megáll a víz. A helyszínen azt tapasztalta, hogy a burkolatba épített lefolyónyílások egy része vélhetően eltömődött, és jelezte az érintett szervezeteknek, hogy szükséges lenne azokat kitisztítani. Hiszen egy fagyos éjszaka után megnőhet a csúszásveszély az egyébként sokak által használt, népszerű repülőhídon.