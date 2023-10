Dr. Sztankó Attila egy sportsérülése, dr. Lakatos Ferenc pedig orvosi ügyeleti teendői miatt csak szurkolt most a csapatnak. Dr. Kovács Zoltán a szokásokhoz hűen a csapat kommunikációját intézte a sajtó és a zsűri felé, de akkor valakinek mégis gyúrnia és töltenie kellett. Itt jött a képbe dr. Sztankó Attila fia, aki szintén Attila. és a három unoka, Anna, Viki és Ági. Kovács ügyvéd úr be akart segíteni a lányoknak, de amikor meglátta a húsdaráló tekerési intenzitását, maradt inkább továbbra is a kommunikációs feladatoknál. Magyarul, akivel találkozott, azt meghívta egy gyűszűnyi pálinkára.

Hogy Lakatos főorvos úr miként élhette át a pálinka és a kolbász nélküli napot, arról csak ő, illetve a betegei tudnának mesélni. A lényeg viszont az, hogy Annának, Vikinek és Áginak köszönhetően jutott haza kolbász, és egy szomszédolás közepette megsütve meg is kóstolhatják a dr. Becsey utcai fiúk.