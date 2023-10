Békés József 1959-től 1993-ig dolgozott a Magyar Televíziónál dramaturgként, forgatókönyvíróként. Az Ifjúsági Főszerkesztőségnél szerkesztő, rovatvezető, főmunkatárs, majd osztályvezető lett. Kezdeményezte, létrehozta és éveken át irányította a gyermek- és ifjúsági dramaturgiai részlegét, ekkor kezdődött el a gyermek- és ifjúsági tévéfilmek, tévéjátékok, bábfilmek rendszeres gyártása. Békés József több mint száz gyermek- és ifjúsági tévéfilmnek volt a forgatókönyvírója, vagy a dramaturgja. A filmek közül 11 alkotás nyert nemzetközi fesztiváldíjat, és 19 részesült MTV elnöki nívódíjban.

Az emlékév végén kiállítás is látható a könyvtárban

Fotó: Gubis Mariann

A nevéhez nagyobb tévéfilmek, filmsorozatok és játékfilmek is fűződnek (Bors, a Rab ember fiai, Sándor Mátyás tévésorozat). A nagyenyedi két fűzfa, vagy a Keménykalap és krumpliorr, ami Hollywoodban elnyerte a Fesztiváldíjas Filmek Fesztiváljának nagydíját. Számos nagyjátékfilm dramaturgja is ő volt, egyebek közt például A dunai hajós, A csillagszemű, az Égigérő fű vagy a Tündér Lala című alkotások. 13 szépirodalmi könyve jelent meg és 12 regénye látott napvilágot. Összesen nyolc színpadi művet is alkotott, ezeknek 16 bemutatóját tartja nyilván a Színházi Adattár.

Gádoros méltán büszke Békés Józsefre. Születésének 100. évfordulója alkalmából emlékbizottságot hoztak létre, hogy megismertessék az író, forgatókönyvíró, dramaturg munkásságát. Az emlékbizottság döntött arról, hogy a 2022. évi falunaptól kezdődően a 2023. évi falunapig bezárólag Békés József tiszteletére emlékévet hirdet. Ezért az elmúlt évben Békés József tiszteletére kulturális előadások, filmvetítések, emlékestek kezdődtek a településen, ami a hétvégén ért véget, a falunapon.

Felavatták a díszpolgár emléktábláját, a könyvtárban rendezett programon, a kiállításon emlékeztek a hozzátartozók jelenlétében Békés Józsefre.