A feladatokat az iskola könyvtárában és udvarán kezdték, az eligazítás után a belső udvaron még kosaras, kézilabdás és focis feladatok, valamint biciklis ügyességi vetélkedő is várta a fiatalokat. Később a Széchenyi ligetben mutathatták meg a csapatok, mennyire talpraesettek, mennyire mozgékonyak. Benyovszkiné Kulyka Mónika testnevelő tanár elmondta, kollégáival igyekeztek színt vinni a napba; olyan szabadidős feladatokat állítottak össze a fiúknak, amiket akár otthon, a szabadban is kivitelezni tudnak.

– Olyan sportjátékokra invitáltuk őket, amelyeket pálya és drága eszközök híján is kivitelezni tudnak. Csapatépítésnek is szántuk a rendezvényt, összesen tizenhárom osztály jött el a ligetbe, a kilencedikesek közül mindegyik. Frizbidobás, padeltenisz, amerikaifoci-dobálás, hernyó-és gólyalábon járás, rollerezés, röplabdázás vár rájuk, de kellett bizonyítani a street workout pályán is. A lajhármászás helyett inkább futottak a srácok, de a röplabdát, a hernyólábat és a francia népi játékot, a fémgolyókkal játszható petankot nagyon élvezték. Úgy látom, nyitottak a sportra és van is rá igényük – részletezte Benyovszkiné Kulyka Mónika.