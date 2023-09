Fejlesztették a járóbeteg-ellátást Békéscsabán és Gyulán

Fejlesztették 290,2 millió forint uniós támogatásból a járóbeteg-ellátást a Békés Vármegyei Központi Kórházban – közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Mint írták, az összeget az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretéből nyerték el. A 2022 elején kezdődött beruházás során megújult a több mint négyezer négyzetméteres gyulai rendelőintézet épülete: kicserélték az elektromos hálózatot és energiatakarékos, LED-es fényforrásokat szereltek be, szigetelték a tetőszerkezetet, továbbá cserélték a vízvezeték-hálózatot, felújították a vizesblokkokat. A projektben 13 orvosszakmai területre orvostechnológiai eszközöket is tudtak beszerezni mind a gyulai, mind a békéscsabai tagintézménybe, így új direkt digitális röntgenkészüléket, urológiai ultrahangot, valamint a szemészeti és a szájsebészeti szakellátásban használatos kézi műszereket. A gép- és műszerbeszerzések fő célja a betegségek korai diagnosztizálása, ezáltal az esetlegesen kialakuló szövődmények, társbetegségek megelőzése, továbbá a fekvőbeteg-ellátásba történő továbbküldések csökkentése volt.

Több száz óvodás gyűlt össze a békéscsabai rendőrségnél

Országszerte tart a „Biztonság hete”, ennek apropóján a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon is figyelemfelhívó programot tartottak csütörtökön délelőtt. Közel 300 óvodás gyermek, közöttük harminckét Zebra Zsaru népesítette be a rendőrség épülete előtti kereszteződést. A csomópontban 10 órától karos forgalomirányítás zajlott, a kisgyermekek a Zebra Zsaruk segítségével keltek át a gyalogos-átkelőhelyeken. Deményné Tűri Zsanett rendőr hadnagy, sajtóreferens elmondta, a Zebra Zsaruk tanévkezdés után egy hónapon át segítik közlekedő társaikat példamutatásukkal és iránymutatásukkal. A csütörtöki akciókor is felhívták a figyelmet a főbb szabályokra. – Fontos, hogy minél kisebb életkorban megtanulják a gyerekek a biztonságos közlekedés alapjait. Balesetmegelőzés tekintetében nagyon fontos a szülői példamutatás; a reggeli kapkodás elkerülése, az alapos körülnézés úttestre lépés előtt – részletezte a sajtóreferens.

Újra bizalmat szavaztak a mérnöki kamara elnökének

Megtartotta választási taggyűlését a Békés Megyei Mérnöki Kamara csütörtökön délután a megyeszékhelyen. Dr. Kis Andrea titkár elmondta, újabb négy esztendőre egyhangúlag újraválasztották az elnököt, Buzás Zoltánt. Szintén újraválasztották Rung Attilát, aki a kamara alapítása óta ellátja az alelnöki feladatokat. Továbbra is az elnökségi tagok között köszöntötték Latorczai Balázst, Biró Zsoltot, Dobai Tibort, valamint Hankó Andrást és Erdész Bélát. Újonnan szavaztak bizalmat Csipke Krisztinának és Marksteiner Józsefnek. Mivel taggyűlési hatáskör, módosították (aktualizálták, pontosították) az alapszabályt is, de érdemi változtatásra nem volt szükség. Dr. Kis Andrea kiemelte, az alakuló elnökségi ülést október 5-én tartják majd, a soron következő taggyűlés pedig jövő tavasszal lesz.

Opauszki Zoltán lett a Fidesz frakcióvezetője a csabai közgyűlésben

A Fidesz-frakció döntése alapján a közelmúltban elhunyt Hanó Miklóst Opauszki Zoltán váltja a frakcióvezetői poszton a békéscsabai közgyűlésben – közölte a városi közgyűlés csütörtöki ülésének elején Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester. Opauszki Zoltán környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnokként tevékenykedik a közgyűlésben 2019 óta. A Fidesz-frakció helyettes vezetője Paláncz György képviselő lesz. Hanó Miklós alpolgármesterként dolgozott Békéscsabán, az új alpolgármester személyéről még folynak az egyeztetések.

Újabb 24 kilométernyi út újult meg Békésben

Tájékoztatók álltak a Békés vármegyei közgyűlés csütörtöki ülésének középpontjában. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért témának ezúttal is a vármegyei közúthálózattal kapcsolatos szakmai anyag számított. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága jelenleg 1476 kilométernyi útszakaszt, 97 hidat és 135 kilométernyi kerékpárutat üzemeltet – mondta el Cserkúti András. A társaság vármegyei igazgatója kiemelte, 2015 és 2020 között évente átlagosan 19,7 kilométernyi utat újítottak fel Békésben, ez a szám 2021-ben 43,6 kilométerre, 2022-ben 55 kilométerre emelkedett. – 2021-ben sikerült megduplázni, 2022-ben pedig közel megtriplázni az évente felújított szakaszok hosszát – tette hozzá a szakember. – Idén némi visszaesés figyelhető meg, jelen pillanatban úgy látjuk, hogy közel 24,5 kilométer utat tudunk felújítani.

A vártnál több pénz folyik be a kasszába Békéscsabán

Egy egyedi, békéscsabai motívumokkal ékesített zászlót avattak fel a városi közgyűlés csütörtöki ülésén annak apropóján, hogy Békéscsabán 150 éve, 1873. szeptember 15-én nyitotta meg kapuit a városháza. Annak apropóján, hogy 150 éve nyitotta meg kapuit a városháza, egy ünnepi zászlót avattak az ülés kezdetén. A megtervezésében segítséget nyújtottak a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai, Barcsay Andrea, Bogárné Szőke Erika, Czikó-Misik Mónika, dr. Illés Károlyné és Jenei Anikó. A lobogón a városháza mellett jellegzetes békéscsabai népi motívumok jelennek meg: a páros kakastól a tulipánon és forgórózsán át a lóheréig. A hagyományos motívumrendszer nem csupán a szépséget és az örökséget hordozza magában, a közösség összetartozását és a szeretet fontosságát is kiemeli. A városháza történetéről Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke tartott előadást. Az ülésen a képviselő-testület több napirendi pontot tárgyalt, a városi pénzügyi helyzete is terítékre került: várhatóan a tervezettnél több iparűzési adó folyik be a kasszába.