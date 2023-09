Szóba került az idei büdzsé első féléves teljesítése, majd a városi közgyűlés módosította a költségvetést, amelynek bevételi és kiadási főösszege egyaránt 28,7 milliárd forintra emelkedett.

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta: az energiaválság és az infláció jelentősen befolyásolta az önkormányzat idei lehetőségeit. Tavaly 850 millió forintba került az önkormányzatnak a gáz és a villamos energia, és év elején úgy számoltak, hogy ez az összeg idén elérheti a 2,5 milliárd forintot is. Hozzátette: nem lesz ennyi, mivel csökkentek az árak, illetve az intézmények és a cégek is takarékoskodtak.

Voltak olyan változások, amelyek növelték az önkormányzat bevételeit. A békéscsabai cégek jó erőben vannak, több iparűzési adó folyhat be a reméltnél. Így több területen nyílt lehetőség az előirányzatok emelésére, többet költhetnek az előzetesen tervezettnél városüzemeltetési feladatokra, energiagazdálkodásra, ingatlanok rendbe tételére. Emellett több intézmény szakemberei számára egyszeri 80 ezer forintos béren kívüli juttatást biztosítanak.

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) emlékeztetett, hogy év elején a városgazdálkodási kft. nem kapott akkora összeget, mint amekkorára valójában szüksége volt, így a most biztosított 100 millió forintból számos feladatot végezhet el, hogy rendezett, gondozott legyen Békéscsaba. A város kulturális intézményei ugyancsak kapnak 47 millió forintot. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány szintén jelentős támogatást nyújtott a városnak, hogy biztosított legyen a pénzügyi egyensúly. Ő és Szente Béla (Fidesz-KDNP) is kiemelte, hogy béren kívüli juttatásként 80 ezer forintot kapnak bizonyos intézmények munkatársai, ami egy fontos gesztust jelent.

Varga Tamás alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) arról beszélt, hogy a sportinfrastruktúra fejlesztésére szintén tudnak 100 millió forintot költeni. Tavaly és idén nyáron is tárgyaltak arról, hogy egy munkacsoport feltérképezte a sportlétesítményeket, és egy anyagban összegezték a hiányosságokat, a problémákat, amelyek egy részére most megoldást találhatnak. Ám, mint aláhúzta, minden egyes tétel fontos, amire most tudnak pénzt biztosítani. Azt követően, hogy dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) a takarékos gazdálkodásra is felhívta a figyelmet, a városvezető jelezte, hogy tartalékot is képeznek, nem sepernek ki minden pénzt a padlásról.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint egyet lehet érteni azzal, ahogyan felosztották a plusz bevételeket. Ő is úgy látta, hogy szükséges a városüzemeltetési feladatok ellátása kapcsán több pénzt adni az igényeknek megfelelően a városgazdálkodási kft. számára. Arról is szólt, hogy a választókerületi alapokat 1-1 millió forinttal megemelték, és ő is kiemelte a sportinfrastruktúra fejlesztésére szánt 100 millió forintot.