A rendezvény szombaton este 18 óráig, vasárnap pedig 13 óráig tart a kulturális intézményben, az eredményeket pedig vasárnap 14 órakor hirdetik ki a Csabagyöngye Stégszínpadán. Gyermek kategóriában az első tíz helyezést oklevéllel ismerik el, a legjobb három versenyző pedig díjat is kap. A felnőtt kategóriában az első hat helyezett oklevelet, míg a legjobb három díjat is hazavihet. Kiosztják még a Legszebb harcjármű és a Legszebb repülő díjakat is, a Best of Show elismerést pedig az a versenyző kaparinthatja meg, aki kivétel nélkül mindegyik zsűritagot lenyűgözte munkájával.