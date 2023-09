Mint kiemelte, a VDÖK nem csak az iskolában, hanem települési szinten is képviseli a diákok érdekeit, emellett városi és országos szakmai és szabadidős programokat is szervez a tanulóknak. Az alakuló megbeszélésen szó esett a közösségi szolgálattal kapcsolatos szabályok változásáról – az idei felvételinél akár 30 pluszpontot is érhet a felsőoktatási intézmény képzéséhez igazodó közösségi munka. Emellett áttekintették a következő időszak fontosabb programjait is.

Év végéig megrendezik a Térfigyelő ifjúsági konferenciát, bemutatkozhatnak az iskolai diákönkormányzatok, emeltett lesz továbbtanulási börze, iskolai közösségi szolgálat szakmai nap, ifjúsági szakmai konferencia, és folytatódik a települési ifjúsági felmérés is.