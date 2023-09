Mint a nemzeti park oldalán írták, a Kis-Sárréten a pusztai részeken és a vizek közelében egyaránt nagy tömegben jelentek meg a vonuló gyurgyalagok. Számuk az idő előrehaladtával azonban egyre csökkent. A szalakóták zöme is továbbállt már. Vonulnak a hamvas és a barna rétihéják is. Augusztus közepén jelentek meg az itt telelő kék galambok előőrsei, számuk azóta folyamatosan növekszik. Örvös galambokból a 200-300 példányos csapatok sem ritkák. A legmozgalmasabb élet szokás szerint a Biharugrai-halastavakon van. Folyamatosan nő a különböző récefélék száma, tőkés récéből már több mint 5 ezer példányt számoltak a napokban, de kanalas és barátrécéből is több százas csapatok mutatkoznak. Az egyre több rétisas mellett egy-két halászsas is gyakran kerül szem elé.

A dévaványai-ecsegi pusztákon a klasszikus erdő- és bokorlakó fajok – rigók, poszáták, füzikék – mozgalma feltűnő. Táplálékuk is akad bőven, ugyanis érnek már a különböző bogyók (galagonya, kökény). A pusztákon emelkedik a pacsirták száma. Sokfelé itt vannak még a tövisszúró gébicsek, elmentek viszont a korai vonulónak számító kis őrgébicsek. Zajlik a hamvas rétihéják és a darázsölyvek vonulása. Gyülekeznek a kék vércsék, az eddigi adatok szerint a számuk folyamatos növekedést mutat. A pusztai élőhelyeken eddig sem voltak látványosak a felszíni vizek, de most a meleg az utolsó vizeket is kiszárította, ezért a sirályok, récék és a partimadarak jelenléte nagyon csekély. A Kenderesszigeti-halastavakon még nem kezdődött meg a csapolás, így a csekély víztereket igénylő fajoknak sem indult el a mozgalma. Szép számban jelen vannak viszont a tavakon a nyári ludak. Hajnali kihúzásuk nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem hangos is. Megkapó látvány, ahogyan a több száz nyári lúd szeli az eget az alföldi puszták felett. Fekete gólyákból eddig csupán néhány példány került szem elé, nagyobb csapatokat egyelőre nem láttunk.

A csanádi puszták térségében több százas vadgerle csapatok állomásoznak. A tájegység területén nem költő hamvas rétihéják is megjelentek, és a pusztákon vadásznak. Alkonyatkor megfigyelhető, hogy egy-egy alkalmas, magas növényzetű területre több tíz példány is beszáll éjszakázni, ugyanis az éjszakát nem fákon ülve, hanem a földön töltik. Mellettük fakó rétihéját is észleltek, mely szintén vonulásban lévő példány volt. A gyepeken néhány példányos nagy póling csapatok figyelhetők meg, a nedves csatornákban pedig megjelentek a sárszalonkák.

A Maros menti területeken csapatba verődött, vonulásban lévő gyurgyalagok vadásznak. A füsti és molnárfecskék is nagy tömegben gyülekeznek már, nemsokára elindulnak afrikai telelőhelyeik felé.

Cserebökény térségében a madárvonulás még csak gyengén érzékelhető. Időnként hallani a kisebb csapatokban vonuló gyurgyalagok hangját, s néhány hamvas rétihéja is felbukkant már a térségben. A bíbicek jelenléte nem számottevő, egyedül a kék vércsék gyülekezése jelentős a területen.

A Kígyósi-pusztán még augusztus végén is láttak 30 fehér gólyát. Ez meglehetősen szokatlan, ugyanis rendszerint már augusztus 20. táján útra kelnek. Szeptember elején intenzíven vonultak a gyurgyalagok és a búbosbankák. Szalakóták még szép számban vannak a területen, de a hónap közepére valószínűleg ők is útra kelnek. A ragadozó madarak közül javában tart a hamvas rétihéják vonulása, s megérkeztek északról az első halászsasok is. Ők minden bizonnyal sokáig maradnak, csak a fagyok beálltával mozdulnak majd a mediterrán országok felé. Lassan elhagyják a térséget a nálunk költő darázsölyvek, és a kígyászölyvek is húzódnak le a Balkánra. Az énekesmadarak közül szeptember első felében nagyon intenzív a nádi, mezei és a kis poszáták vonulása.

A kardoskúti Fehér-tó körüli gyepeken bíbicek és nagy pólingok kisebb csapataival találkozhatunk. Havasi liléket is szép számban láttak már, szeptember első napjaiban 25 példányt figyeltek meg. A ragadozók közül nagyon látványos a hamvas rétihéják vonulása, esetenként akár tíz példány is bemegy egy éjszakázóhelyre. A kék vércsék intenzíven gyülekeznek, s néhány kígyászölyvet is rendszeresen látnak a területen. Az énekesmadarak közül a sárga billegetők augusztus végén elvonultak, most már inkább az erdei pityerek hangját lehet hallani. Augusztus végétől a mezei pacsirták 10-15 példányos csapatai is rendszeresen felbukkannak. A nyár végén igen erős volt a vadgerlék vonulása, 10-20-30 példányos csapatokban mozogtak.