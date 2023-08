Laurinyeczné Révész Mariann gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a bibliotéka gyűjteményéből szándékosan választották ki a rendezvényre a Magyarországgal kapcsolatos társasjátékokat. Többek között azért, hogy ennek köszönhetően jobban megismerhessék az országot, hogy milyen érdekes helyszínekre érdemes kirándulni.

A gyerekek három társasjátékban próbálhatták ki magukat. Fotó: Bencsik Ádám

Hozzátette, a gyermekkönyvtárban minden délután lehet társasjátékozni, játszani, és egyre többször fordul elő, hogy amikor a szülők a gyermekeikkel betérnek, hogy könyvet kölcsönözzenek, akkor kérik a játékokat is. Ezért is jött a gondolat, hogy szervezzenek a fiatalok számára egy társasjáték-délutánt, hogy megmutassák a nyári szünet végéhez közeledve, hogy így is el lehet tölteni tartalmasan, szórakozva néhány órát. A terveik szerint a jövőben is tartanak hasonló programot.