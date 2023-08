Győrffy Balázs egyelőre annyit közölt Facebook-oldalán, hogy Prohászka Béla mesterszakácstól a grillezés terén is van mit eltanulni. Izzasztott kacsamell, vaddisznósaslik, szűzérme, citromfüves meggycsatni is készült többek között. A közös grillezésről, az ételekről, elkészítésükről videó is készült, jelenleg a vágása zajlik. A NAK elnöke kiemelte, már nagyon várja a videót, mely elérhető lesz Facebook-oldalán is.

Csodálatos ételek készültek

Forrás: BMH

Prohászka Béla elmondta, az agrárkamara, valamint szövetségük egyaránt fontosnak tartja a hazai, minőségi alapanyagok felhasználását, a magyar gazdák, termelők érdekében is. Másrészt egészen más az ízük, a beltartalmuk, a színük, az illatuk, mint a sokszor távolról ideutaztatott áruknak. A grillezés több válfaját is bemutatták, faszénen, elektromos grillen és tárcsán egyaránt készítettek ínycsiklandó falatokat, ételeket.

A közös grillezésről a videó megjelenésekor tudhatunk meg további részleteket.