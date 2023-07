A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján több hasznos tanácsot is közzétettek, hogy mit érdemes tenni hőségriadó idején: attól kezdve, hogy érdemes naponta akár többször is langyos vagy hideg vízzel zuhanyozni, egészen addig, hogy nem szabad gyermekeket zárt, szellőzés nélkül parkoló autóban hagyni, mert pár perc alatt is 50-60 fokra tud felmelegedni a belseje, és a kocsiban ülők hősokkot kapnak.

Összeállítottak egy listát is az úgynevezett hűvös objektumokról, ahol a szabadban, a melegben tartózkodás után valamelyest fel lehet frissülni.

Vannak ilyen pontok Békéstől Gyulán, Orosházán és Sarkadon át egészen Zsadányig. Ezek egyébként jellemzően a települések templomai, polgármesteri hivatalai, közintézményei. Békéscsabán a hűvös objektumok között szerepel a Csaba Center, a városi sportcsarnok, a belvárosi római katolikus templom, a református templom, az evangélikus kistemplom, az evangélikus nagytemplom, a jaminai evangélikus templom és a jaminai Jézus Szíve templom.