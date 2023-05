Nem sokkal arrébb a termelői piac népesült be. A békéscsabai Zelenyánszkiné Csicsely Judit hagyományos házisüteményei mellett jól megfért a kondorosi Zahorecz Gazdaság Betyáros tökmagolaja, mely Az év kiváló terméke 2022 díj aranyfokozatát nyerte el. A chili több helyen is kapható volt a termelői piacon, a majális programjai között pedig a 18 éven felülieknek chilievőversenyt is rendeztek. A gyermekek ugyanakkor palacsintaevésben mérkőztek meg egymással.