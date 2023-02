Fődi Andrásné, a Mira Csillagászati Egyesület elnöke, pontosan 50 éve került Nagyszénásra, s amikor tudomást szerzett a helyi amatőr csillagászról, aki otthonában tartott távcsöves bemutatókat, előadásokat a barátoknak, érdeklődőknek, hamar megismerkedett a Mira Csillagászati Szakkör vezetőjével. Kiss György a lelkes és érdeklődő pedagógust utódjának szemelte ki. Így kezdődött az a munkakapcsolat és mély tisztelet, ami máig meghatározza ebben a szénási kis közösségben a mindennapokat és Kiss Gyuri bácsi emlékének az ápolását.

Kiss Györgyről ez a felvétel az 1980-as években készült egy amatőr csillagász találkozón

Forrás: BMH

Mára Nagyszénás felkerült arra a szakmai térképre, ahol az amatőr csillagászattal foglalkozókat jegyzik. A település a szakkör, a csillagda, az egyesület jóvoltából bekapcsolódik már sok éve csillagász, amatőrcsillagász találkozókba, vetélkedőket és előadásokat szervez és ápolja mindezek megteremtőjének, Kiss Györgynek az emlékét.

A szombati táblaavatón Fődi Andrásné visszaemlékezésében arról is mesélt, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által kiadott tematika szerint szervezte Kiss György a szakköreit. A szakkörök mellett helyi intézményekben és a környező településeken is tartott előadásokat, távcsöves bemutatókat. Elismerésre méltó lelkesedéssel népszerűsítette a csillagászatot. Ugyanilyen odaadással tette dolgait egészen 2000. augusztus 19-én bekövetkezett haláláig.

Fődi Andrásné, az egyesület elnöke méltatta Kiss György munkásságát

Forrás: BMH

– Óriási űrt hagyott maga után, évek múltán is éreztük és érezzük hiányát. Átvettem a csillagászati szakkör vezetését és az ő szellemiségében, az általa megteremtett hagyományokat ápolva folytatjuk a tudományos ismeretterjesztést. Születésének 100. évfordulója nem is lehetne szebb alkalom ily módon megemlékezni róla. Amellett, hogy minden szakköri foglalkozás emléket állít munkásságának, mától itt, ez az emléktábla is hirdeti: az ég felé tekinteni, csodálatos dolog.

Ravasz Tamás, az egyesület alelnöke egy igazi polihisztorról mesélt,

– Személyében nem csak amatőr csillagászt tisztelhetett a falu, az ő nevéhez fűződik községünk első nyugdíjas klubjának a megszervezése, amit 25 éven át vezetett is. Írt verseket, elbeszéléseket, szenvedélyesen fotózott – mindent, ami Nagyszénáshoz köthető. Szívügye volt a település, kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően szerte az országban megismerték az itt ténykedő csillagászati szakkör munkásságát – sorolta.

Nyemcsok János polgármester méltató szavai után leleplezték az emléktáblát, koszorúkat helyeztek el az emlékezők.

Tisztelői, hozzátartozói, a szakkörösök, a szénásiak kifejezték tiszteletüket

Forrás: BMH

Emlékévet hirdettek a szénásiak Egy település életében elengedhetetlen, hogy megünnepeljék apróbb, de fontos eseményeiket. A szombati nap a tudomány, a költészet és a közösségszervezés ünnepe is volt Nagyszénáson. Kiss György Nagyszénás nagy egyénisége. Áldozatos munkájának köszönhető, hogy a csillagászati ismeretterjesztés, a civil szervezetek máig jól működnek a nagyközségben. Az utódok e kerek évforduló kapcsán elkötelezettek abban, hogy minél többen megismerjék, hogy minél többen megemlékezzenek Kiss Györgyről, a csillagászról, a fotósról, a költőről, a közösségszervezőről. Ezért hirdettek emlékévet, ezért avattak emléktáblát.