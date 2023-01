Hrabovszki János, a Békés Megyei Vadászkamara és a megyei vadászszövetség elnöke elmondta, a hivatásos vadászok jellemzően lucernaszénát visznek az etetőkhöz az őzeknek, nyulaknak és a dámszarvasoknak. Szemestakarmányt is kijuttatnak, amit a Békésben igen jelentős fácánállomány is fogyaszt, de ebből más élőlények is bekebeleznek. Többféle védett, nem vadászható állat is itt keres élelmet, így például a különféle énekesmadarak nagy számban előfordulnak az etetők körül.

– A vadásztársaságok egyik legfontosabb feladata, hogy etessék a vadat. Erre tipikus eset a hideg, a fagy és a hó, ilyenkor ugyanis mindez elzárhatja a természetes táplálékszerzés lehetőségét.

– Ezért az embereknek, a vadászoknak kell pótolni a kieső élelmet – hangsúlyozta Hrabovszki János. – Ha nem adunk a vadaknak táplálékot, lesoványodnak, elpusztulnak, így az etetésük a törzsállomány megőrzése érdekében is fontos. Ugyanakkor azért is, mert ha nem kapnak élelmet, az ember által lakott településekre is bemennek, és lerágják, amit találnak, még a kerti- és dísznövényeket is.

Az elnök kiemelte, fontos, hogy a gazdálkodók, a kerttulajdonosok ilyenkor is ellenőrizzék a területet. Amennyiben vadkárt tapasztalnának, szóljanak a helyi vadásztársaság képviselőjének, hogy közös erővel tudjanak megoldást találni a problémára.

Hrabovszki János kitért arra, a vadak októbertől márciusig több száz tonna szemestakarmányt kapnak.

Eddig a takarmány jellemzően a mezőgazdasági terménytisztítókból, - szárítókból került ki, többek között kukoricatörtszemet vagy napraforgóocsút tettek félre a vadászok a zimankóra. Békés megyében idén azonban a rendkívüli aszály miatt a szárítóüzemeknek nemigen volt mit szárítaniuk – főként a kukoricánál –, így melléktermék sem keletkezhetett. Emiatt teljes értékű takarmányt biztosítanak a vadászok az állatoknak, de ennek nagyságrendekkel magasabb a költsége.

A megyei vadászkamara elnöke elmondta, nemcsak a vadászható törzsállomány megtartása fontos, hanem az is, hogy újra tudjanak szaporodni a természetet színesítő, vadon élő állatok, hogy aztán a tél elmúltával ismét jó kondícióban vágjanak neki a tavasznak.