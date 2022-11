Alaposan be vannak táblázva az Ábrahám házaspár mindennapjai. Alig végeztek az első osztályosokkal, elkezdődtek és folyamatosan mennek a végzős tanulók tablófotózásai. A saját műtermükben készítik a felvételeket, emellett tetszés szerinti helyszínen kihelyezett műteremben ugyancsak zajlik a munka. A kellékek kapcsán elmondták, hogy a diákok ruháihoz illő hátteret használnak.

Több beállítást alkalmazva készítenek mindenféle képet a fiatalokról: mosolygósat, lazát, illetve komolyat egyaránt. Nagy segítséget jelent, hogy egy monitoron a gyerekek azonnal visszanézhetik, hogy milyen fotó készült róluk, így szükség esetén tudnak változtatni is, minden igényt ki tudnak elégíteni. A lányoknak olykor vannak különleges kérései is – most nagyon szeretik a csak kis huncutnak nevezett fényképeket –, a fiúkra nem jellemzők a speciális kívánságok.

Amíg Béla viszi a munka szakmai részét, többek között azt, hogy megfelelőek legyenek a beállítások és a fények, addig Magdolna arra ügyel például, hogy ne legyenek félrecsúszva a fiúk nyakkendői, hogy a lányok frizurái tökéletesek legyenek. Kifogyhatatlan a praktikákból is, ha azt veszi észre, hogy egy fiatal feszeng, akkor sokat beszélget vele, mielőtt a diák helyet foglal a kamera előtti székben. Úgy vélik, ez az a hozzáállás, ami miatt szeretnek is velük dolgozni az általános és középiskolák, és a szülők így biztosak lehetnek abban, hogy remek képek születnek.

– A fotózás szép, ugyanakkor felelősségteljes szakma is – hangsúlyozták, hozzáfűzve, hogy megfelelő szakmai tudás és tapasztalat szükséges hozzá.

A fényképészet nem csak a kattintásról szól, és rengeteg összetevőből áll, hogy mitől lesz jó egy fotó. Fontos a beállítások mellett az is, hogy elkaphassák azt a megfelelő pillanatot, amikor természetességet sugároz a fiatal. Negyvenkét éve dolgoznak együtt, megosztva a szakmai és szervezési feladatokat, és ennyi évtized után is minden nap tanulnak valamit, hogy mit lehetne másként, jobban csinálni.